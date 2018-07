Magyarországon forgathatják az új Dűne-filmet

Az Érkezés és – a részben Budapesten forgatott – Szárnyas fejvadász 2049 rendezője Denis Villeneuve Magyarországon készítené el a Dűne remake-et. Sajtóhírek szerint a forgatást már februárban kezdené.

Az Omega Underground információi szerint Villeneuve ismét a budapesti Origo filmstúdiót szemelte ki a munkára, írja a 24.hu. Ha minden terv szerint halad, akkor februárban kezdődne a forgatás.

A Frank Herbert regényéből készült film jogait a Legendary Pictures birtokolja. A könyvsorozatból, a Dűne-univerzumból bőven van mit megfilmesíteni, a stúdió nem is csak egy filmmel számol, ha sikeres lesz az első, akár egy új mozis univerzum is kinőhet belőle. Sőt, a Legendary Picturesnek a Dűne világában játszódó tévés projektek készítésére is engedélye van. Denis Villeneuve korábban „élete projektjének” nevezte a Dűne-projektet.

Eddigi próbálkozások

A jövőben, egy sivatagbolygón játszódó Dűnéből a hetvenes években a legendás chilei avantgárd filmes, Alejandro Jodorowsky szeretett volna tízórás filmet forgatni olyan emberekkel, mint Salvador Dalí, Orson Welles, David Carradine, Geraldine Chaplin, Alain Delon vagy Mick Jagger. A projektből nem lett semmi.

Később, 1976-ban a legendás Dino De Laurentiis szerezte meg a jogokat, aki pont Ridley Scottot, a Szárnyas fejvadász rendezőjét kérte fel a film megrendezésére, aki végül, a lassú előkészületek miatt hét hónap után otthagyta a produkciót. Mielőtt a jogok lejártak volna, a producer felkérte David Lynch-et a rendezésre, így végül 1984-ben végre bemutatták a Dűnét, ami viszont akkoriban bukásnak számított: alig 30 millió dollárt szedett össze, és a kritikusok sem szerették. Csak jóval később vált belőle kultfilm.