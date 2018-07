Hatalmas kasszasikernek szánták, de csak hatalmasat bukott

A hétvégén bemutatták a kínai mozikban minden idők legdrágább kínai filmjét, az Asurát, aminek költségvetése legalább 100 millió dollár volt. A Lei Wu főszereplésével készült fantasy-t azonban már le is vették műsorról. Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy filmet néhány napnyi vetítés után visszahívnak, de azok után, hogy mindössze 7,1 millió dollárt keresett a nyitóhétvégén egyértelmű volt, hogy az Asura nem lesz akkora siker, mint amire a készítők számítottak.

Fotó: Asura

A producerek azt közölték, hogy döntésük hátterében nem csak a csalódást keltő jegyeladási adatok állnak. Terveik szerint változtatnak a filmen, és az új változatot újra bemutatják a mozikban. Az eredeti terv szerint egy franchise-t indítanának ezzel útjára, amihez több folytatás is készül, erről egyelőre nem mondtak le a készítők.

Az eddigi legsikeresebb kínai film, az országszerte 800 millió dollárt kereső Wolf Warrior 2 nagyjából 50 millió dollárból készült, ezért az iparági szereplők szkeptikusak is voltak azzal kapcsolatban, hogy sikeres lehet-e a projekt. A pénzt arra fordították, hogy olyan nagynevű szakembereket szerződtessenek, mint például az Oscar-díjas jelmezterveő Ngila Dickson, aki a Gyűrűk Ura jelmezeit is készítette. A digitális trükköket Charlie Iturriaga felügyelte, aki olyan filmeken dolgozott korábban, mint a Deadpool vagy a Halálos iramban 7. A filmet Peng Zhang rendezte, aki korábban kaszkadőrként dolgozott amerikai filmekben.

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a készítők szerint a film rossz szerepléséért az olyan internetes oldalak a felelősek, mint a nézői értékeléseket összesítő Maoyan, ahol nagyon sok negatív értékelés jelent meg a filmről. Szerintük ez egy koordinált akció volt. Valószínűleg ennél is nagyobb szerepet játszott, hogy a film marketingkampánya nem sikerült jól, kevés nézőt érdekelt előzetesen. A vetélytársak is erősek voltak a kínai mozikban, a Dying to Survive című film 11 nap alatt 366 millió dollárt keresett, a Hidden Man című film pedig 46,2 millió dollárral mutatkozott be.