Drakula mindenütt legyőzte Dwayne Johnsont

A Hotel Transylvania 3 volt a hétvége legnépszerűbb filmje a magyar mozikban. A Szörnyen rémes vakációra itthon több, mint 80 ezer néző volt kíváncsi, amivel toronymagasan kiemelkedett a mezőnyből. Kritikánkban azt írtuk a filmről, hogy jobban sikerült, mint a második rész, de olyan, mintha egy igazgatótanács rakta volna össze különböző részekből.

Hotel Transylvania 3

Dwayne Johnson legújabb filmje, a Felhőkarcoló, a második helyre szorult és a 33 ezres nézettség biztos nem olyan, amire a forgalmazó számított. Ezen a nyáron viszonylag kevés olyan nagyszabású film érkezik, amik nem valaminek az adaptációja, vagy folytatása, a Felhőkarcoló a kevés kivételek egyike, de ennek a történetét érezhetően más filmekből szedték össze, például különösen emlékeztet a Drágán add az életed című filmre. Kritikánkban azt írtuk, hogy bár az akciókat rendesen összerakták, sajnos a lazaság teljesen hiányzik belőle.

Más új film nem érkezett a mozikba, a listára tekintve egyedül az tűnik fel, hogy a Hihetetlen család 2. elég rendesen megszenvedte az új vetélytársat, ugyanis 69 százalékkal esett vissza a nézettsége, ami kifejezetten nagynak számít.

Itt a teljes magyar nézettségi lista:

# Film Hétvégi bevétel Nézőszám Változás összbevétel Össznézőszám 1. Hotel Transylvania 3: Szörnyen rémes vakáció 110 245 840 80 083 110 245 840 80 083 2. Felhőkarcoló 54 072 322 33 731 54 072 322 33 731 3. A hihetetlen család 2. 39 406 810 27 214 -69% 207 611 130 144 721 4. Haverok harca 20 360 303 14 476 -39% 68 812 457 49 331 5. Jurassic World: Bukott birodalom 12 960 735 8 197 -49% 607 345 599 387 673 6. Ocean's 8 - Az évszázad átverése 12 688 585 8 514 -46% 189 432 859 133 221 7. Sodródás 10 441 244 7 201 -47% 39 267 692 27 411 8. Szupercella 2 : Hades 6 239 618 4 067 -62% 60 360 947 41 332 9. Felelsz vagy mersz 6 157 453 4 158 -51% 118 883 182 85 980 10. Túl szexi lány 4 354 060 2 909 -49% 102 352 831 72 835

Az Egyesült Államokban is második helyre szorult a Felhőkarcoló. A film bevétele jócskán elmaradt a várakozásoktól, azt várták tőle, hogy legalább 30 millió dollárt megkeres majd, de csak 25 millió dollárral kezdett, amivel még a második hete futó A Hangya és a Darázs című filmet sem sikerült megelőznie. Első helyen itt is a Hotel Transylvania 3-at találjuk, ami 44 millió dollárt keresett az első hétvégéjén, ez némileg elmarad a második rész bevételeitől, de azt szeptemberben mutatták be, amikor gyengébb volt a konkurencia, így a stúdió elégedett lehet most.

A Felhőkarcoló költségvetése legalább 125 millió dolláros volt, ilyen nyitány mellett normál esetben mindenki a bukásról cikkezne, ezt a filmet viszont szándékosan a kínai piacra szánták, a történet is ott játszódik, így a készítők abban bíznak, hogy onnan kitermeli majd a ráfordított költségeket. Ott egyelőre még nem mutatták be, de több nemzetközi piacon már igen, összességében 65 millió dollárt keresett a film.

Az amerikai bevételi lista így nézett ki: