A Star Wars sztárja szuperaktuális filmben iskoláz le mindenkit

A Zsivány Egyes - Egy Star Wars-történet női főszereplője, Felicity Jones egy ma is élő nőt, Ruth Bader Ginsburgöt játssza majd az On the Basis of Sex című filmben, amelynek semmi köze a szexhez: a cím a nemi alapú megkülönböztetésre utal. (Magyarul elméletileg Az egyenjogú nem címen játsszák majd.) Ez az a terület ugyanis, ahol az ügyvédnő, aki később Amerika második női bírója lett a Legfelsőbb Bíróságon, rengeteg eredményt elért: a film azt az esetét mutatja majd be, amelyben az előítéleteket trükkösen megkerülve egy férfi elleni nemi diszkriminációs esetet vitt bíróság elé, hogy az ítélettel precedenst teremtsen az ezerszer gyakoribb, nőkkel szembeni diszkriminációs esetekhez.

Az On the Basis of Sex az előzetese alapján igazi tanító szándékú példabeszéd lesz, amely tankönyvbe illő mondatokon mondja fel a leckét, amit a néző szájába szeretne rágni - de hátha nem így lesz. Mindenesetre már az előzetes is olyan, hogy jegyzetelni lehetne közben a csodaszépen hangzó, jelentős mondatokat, az olyanokat, mint

Ha a törvény nemi alapon tesz különbséget, hogy lesznek valaha egyenlőek férfiak és nők?

Vagy:

Nem arra kérjük, bíró úr, hogy változtassa meg az országot. Az már megtörtént bármiféle bíróság engedélye nélkül.

Illetve végül ez a jelentős hatásszünettel ellátott párbeszéd ügyvédnő és bíró között:

– Az alkotmányban sehol nem szerepel az a szó, hogy nő.

– Bíró úr, az a szó sem, hogy szabadság.

A filmet az a Mimi Leder rendezi, aki a Deep Impactet is elhozta a földre, és ő A hátrahagyottak című sorozat alkotója is. Felicity Jones szuperjófej férjét Armie Hammer (A közösségi háló, A magányos lovas) fogja játszani, akivel mi is interjút készítettünk a Szólítsd a neveden című filmje kapcsán:

Szerepel még a filmben Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Jack Reynor és Cailee Spaeny is. Bemutató karácsonykor.