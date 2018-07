Új rendezéssel jön a mozikba novemberben Joel Edgerton színész (Warrior) és rendező (Az ajándék), a Boy Erased című filmet sokan már most Oscar-díjra esélyesként emlegetik. A filmhez most érkezett egy szép és megindító előzetes is. A történet szerint egy amerikai kisvárosban élő fiú, Jared bevallja a szüleinek, hogy gyakran gondol férfiakra, amit sem az anyja, sem a baptista lelkész apja nem tud elfogadni. Ezért egy átnevelő táborba küldik, ahol reményeik szerint kinevelik belőle a homoszexualitást.

A fiú azonban nem hagyja magát, és próbálja megtalálni önmagát, akár a családjával szemben is. A főszereplő Lucas Hedges, akit több Oscar-jelölt filmben láthattunk remekelni mostanában, köztük az egyik a Lady Bird, ahol szintén meleg fiút alakított, a másik pedig a Három óriásplakát Ebbing határában, ahol a főszereplő fiát játszotta. A Boy Erased Gerrard Conley önéletrajza alapján készült.

Lucas anyját Nicole Kidman, apját pedig Russel Crowe alakítja, szóval elég erős a szereposztás. A Boy Erased november 15-étől lesz látható a hazai mozikban is. Magyar címe egyelőre nincs.

A sztori egyébként hasonlít a Miseducation Of Cameron Post című filmre, amit a Sundance filmfesztiválon mutattak be, bár ott egy női főszereplővel mutatják be az átnevelőtábort.