A magyar drótmese, ami meghódította a világot

Pataki Szandra 2016-ban készítette el vizsgafilmjét a Budapesti Metropolitan Egyetem Animáció szakán. A Wireless azóta bejárta a világot, több, mint 20 különböző fesztivál programjába válogatták be, közben több díjat is kapott, például megnyerte a Magyar Filmdíjat animációs kategóriában. A diplomafilmet eddig csak ilyen vetítéseken lehetett látni, most viszont már online is elérhető, és először az Indexen lehet megnézni.

A Wireless egy bábanimációs film, ami stop motion technikával készült. Egy olyan világban játszódik, ahol minden ugyanabból az egy, végtelen hosszú drótszálból jött létre. A történet főhőse egy kapzsi alak, aki először csak az előtte lévő drótot próbálja saját magának megszerezni, közben fogalma sincs, hogy mi ellen küzd. De miután megszerezte, még erősebb lesz, így még több drótot tud bekebelezni.

A közel 7 perces filmnek van egy sajátos, baljós hangulata, amihez a fények a képek, de legfőképpen a zene sokat hozzátesz. A rendező Pataki Szandra szerint arról is szól, hogy közvetlen vagy közvetett módon, de egymásból táplálkozunk értelmileg, érzelmileg, fizikailag, pénzügyileg és ezt szerette volna bemutatni filmjében. A szabadon értelmezhetőség is fontos volt a számára, ezért nincsen senkinek arca a Wirelessben.

Pataki Szandra filmje ott volt a 2017-es cannes-i filmfesztivál Short Film Corner elnevezésű programjában, Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztiválon, Kanadában a Festival Stop Motion programjában és a horvátországi Supertoon animációs filmfesztiválon is. De ez csak néhány abból a rengeteg meghívásból, amit a drótvilágban játszódó animáció kapott. Több díjat is elnyert a Wireless, például idén februárban a magyar filmkritikusok neki ítélték a legjobb rövid animációs film díját. A 2017-es Slow Film fesztiválon a legjobb animáció díját kapta, de díjazták az amerikai Womanimation nevű fesztiválon is.

Pataki Szandra mellett a film kreatív csapatában benne volt Kubinyi Krisztina és Márton Noémi, a zenét Tornyai Péter szerezte, az operatőr Nemes Sándor volt. A készítésről forgatott filmet itt lehet megnézni.