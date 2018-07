Hivatalosan is annyi A holló remake-nek

Hivatalosan is törölte a készülő filmek listájáról A holló remake-et a Sony. Nyár elején még úgy tudtuk, hogy hamarosan kezdődik a forgatás, méghozzá Budapesten. Aztán pár héttel a forgatás megkezdése előtt közölték, hogy kiszállt a főszerepet játszó Jason Momoa, valamint a rendező, Corin Hardy is. Momoa azt írta, hogy nyolc évet várt arra, hogy övé lehessen ez az álomszerep, de most úgy tűnik, hogy újabb nyolcat kell várakoznia. Bocsánatot kért A holló képregények alkotójától, James O’Barrtól, és a rajongóktól is, akiknek esetleg csalódást okozott. Hozzátette, hogy szerinte ez a projekt többet érdemel.

Ha egyáltalán valaha elkészül. A Sony döntése, miszerint nem keresnek sem új főszereplőt, sem új rendezőt, inkább törlik az egészet, arra utal, hogy hosszú ideig nem akarnak a filmmel foglalkozni. Ami érthető is: A Holló remake körül régóta gondok vannak, több rendezőt és főszereplőt is elvesztett a projekt. Momoa előtt, akit a legtöbben a Trónok harcából és Az Igazság Ligájából ismernek, Luke Evans (A szépség és a szörnyeteg) és Jack Huston (Öld meg kedveseid és a 2016-os Ben-Hur) is felmerült a szerepre.

A hollót 1994-ben mutatták be Brandon Lee-vel a főszerepben. A film forgatásán baleset történt, véletlenül éles lőszer került az egyik fegyverbe, amivel Lee-re lőttek. A színész belehalt sérüléseibe. Ennek fényében még különösebb, hogy miért ragaszkodott a stúdió olyan sokáig a remake-hez, amiből most nem mégsem lesz semmi.