Kijött az első részlet az új Godzilla-filmből

Kijött az első, egyelőre elég rövid részlet a Godzilla: King of the Monsters-ből. A film egyik főszereplője, a Stranger Things-szel befutott Millie Bobby Brown tette közzé Instagram-oldalán, ahogy egy föld alatt bunkerben retteg, és megpróbál rádiókapcsolatba lépni a Monarch munkatársaival. Őket egyébként a 2014-es Godzilla-filmben Ken Watanabe és Sally Hawkins alakították. Szörnyeket persze ebben a pár másodpercben nem láthatunk, azokat a hamarosan induló San Diego Comic-Con-ra tartogatják.

A Godzilla: King of the Monsters sztorijáról egyelőre nem sokat tudni, mindössze annyi szivárgott ki, hogy szerepelni fognak benne Godzilla legfontosabb ellenségei, Mothra, Rodan és a háromfejű King Ghidorah. Az előző Godzilla-filmhez hasonlóan most is rengeteg hollywoodi sztárt szerződtettek, Millie Bobby Brown mellett szerepel majd Kyle Chandler (A Wall Street farkasa, A régi város), Vera Farmiga (A tégla, Egek ura, Forráskód), Sally Hawkins, Ken Watanabe és a Trónok harca egyik legnagyobb genyója, Tywin Lannister, vagyis Charles Dance.

A rendező Michael Dougherty lesz, akinek a nevéhez a Krampusz és az Adsz vagy kapsz fűződik, de íróként olyan projekteken is dolgozott, mint az X-Men 2., a Superman visszatér vagy az X-Men: Apokalipszis. Az amerikai bemutató tervezett dátuma 2019. május 31, amit majdnem napra pontosan egy évvel később követ majd egy újabb Godzilla-film, a Godzilla vs. Kong, ennek címéből kiolvasható a teljes története.

