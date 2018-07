Pornósnak nevezték, pedig csak a Netflixen szerepelt

Undort érez, nyilatkozta Rajshri Deshpande indiai színésznő, miután a szereplésével a Netflixnek készült sorozat egy 30 másodperces részlete pornónak minősítve terjedt el a közösségi médiában. Amúgy persze nem pornó, hanem egy gengszteres sorozat, a Sacred Games része, amiben a Deshpande által játszott karakter szexel a férjével, egy maffiózóval. A színésznő hozzátette, hogy szerinte óvatosabban kellene kezelni a kontektusából kiragadott jeleneteket.

Deshpande, aki egy csomó (nem pornó) sorozatban és filmben játszott már, a közösségi médiában megkapta a pornószínésznő címkét, és azt is többen megjegyezték, hogy szégyellhetné magát. (Itt természetesen elsősorban az indiai közösségi médiáról, indiai felhasználókról van szó.) "Miért kellene szégyellnem magam? Hiszek a karakteremben, és ennek a jelenetnek a fontosságában a történet szempontjából" - nyilatkozta a BBC-nek. Azt is elmondta, hogy a technológia fegyver, amit lehet úgy használni, hogy megmentsen, de úgy is, hogy tönkretegyen embereket.

A Sarced Games a Netflix első indiai sorozata, amiben egy csomó bollywoodi sztár játszik, többek között Saif Ali Khan, Radhika Apte és Nawazuddin Siddiqui. Július elején kezdték adni a Netflixen, hamarosan több más indiai sorozat is követi majd.