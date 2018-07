Taylor Swift is játszik majd az új Macskák-filmben

Jennifer Hudson, Taylor Swift, James Corden, Ian McKellen is játszanak a Macskák című Andrew Lloyd Webber-musical új filmfeldolgozásában, jelentették be pénteken.

A fimet Tom Hooper rendezi, aki A király beszéde című filmet is készítette. Ez a projekt már két éve tolódik, de most novemberben végre elkezdik a forgatást Nagy-Britanniában. Hooper korábban elkészítette a Nyomorultak című musical filmváltozatát is, azzal a filmmel három Oscar-díjat is behúzott.

Jennifer Hudson már nyert Oscar díjat is a Dreamgirls című filmben nyújtott alakításáért, Taylor Swiftet kétszer jelölték Aranyglóbuszra az Éhezők viadalához írt dalaiért. Ian McKellent is kétszer jelölték már Oscar-díjra, Corden pedig leginkább a Carpool Karaoke című tévéműsorairól ismert. Legutóbb például Paul McCartney-t vitte el autózni, az az epizódot három hét alatt már közel 28 millióan látták.

A Macskák egyébként a Broadway történetének negyedik legrégebben játszott darabja. Először Londonban mutatták be 1981-ben, azóta több, mint 20 nyelvre fordították le.