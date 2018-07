Godzilla összecsap egy háromfejű óriásszörnnyel és egy tűzokádó sárkánnyal

A Godzilla: King of the Monsters jövő májusban jön a mozikba, a szörny összes ellensége benne lesz.

Az óriásszörnyek rajongói valószínűleg életük legboldogabb perceit élhetik át most, hogy a Comic Conra időzítve kijött az első előzetes a legújabb Godzilla-filmhez, a Godzilla: King of the Monstershez, amelyben a japánok legendás lénye egy háromfejű szörnnyel, egy tűzokádó replő szörnnyel és egy éjjelilepke-szerű szörnnyel is megküzd, már ha jól számoltam.

Fotó: outnow.ch

Az előzetesben elhangzik, hogy az emberek olyan sok rosszat tettek a földdel, mintha az emberiség egy fertőzés lenne a bolygón, így most eljött "a láz", amely el is pusztít mindent, mire annyit mondanánk, Algopyrin. Hacsak meg nem találják mind a három titánt, hogy azok legyőzzék Godzillát, aki visszatért az ősi szunnyadásból, vagy miből.

A filmhez az előző Godzilla-filmhez hasonlóan most is rengeteg hollywoodi sztárt szerződtettek, Millie Bobby Brown mellett szerepel majd Kyle Chandler (A Wall Street farkasa, A régi város), Vera Farmiga (A tégla, Egek ura, Forráskód), Sally Hawkins, Ken Watanabe és a Trónok harca egyik leggonoszabb szereplőjét, Tywin Lannistert játszó Charles Dance, aki egy elég áthallásos mondatban közli az előzetesben, hogy "Éljen a király". (Trónok harca-szüzeknek: a sorozatban ő alakította a Westeros királyai adó Lannister-ház fejét.)

A rendező Michael Dougherty lesz, akinek a nevéhez a Krampusz és az Adsz vagy kapsz fűződik, de íróként olyan projekteken is dolgozott, mint az X-Men 2., a Superman visszatér vagy az X-Men: Apokalipszis. Az amerikai bemutató tervezett dátuma 2019. május 31, amit majdnem napra pontosan egy évvel később követ majd egy újabb Godzilla-film, a Godzilla vs. Kong, ennek címéből kiolvasható a teljes története. Bemutató 2019. május 31-én.

Az előző Godzilla-film megosztotta az Index szerkesztőségét, dupla kritikánkat itt lehet elolvasni róla.