Mind a hét tenger lakói harcba indulnak az Aquaman előzetesében

A Batmanen és Supermanen túli világát építgető DC Comics kiadta az első előzetest Aquaman saját filmjéhez, amelyből úgy tűnik, a filmből nem spóroltak ki semmit: nehéz gyerekkor, családi viszályok, tizenhat tonna CGI, szerelem, Nicole Kidman, háború, kézzel felemelet atomtengeralattjárók, cápák, szigonyok és Ariel a klasszikus A kis hableány-rajzfilmből.

Sőt, ami azt illeti, az előzetes alapján inkább egy hihetetlenül sablonos film képe rajzolódik ki, de persze mindig lehet bízni abban, hogy csak a trailert vágták össze bénán. De a trailerben megvan mindent, amit bárki kitalálna, akinek négy és fél percet adtak arra, hogy találja ki egy szuperhősfilm vázlatát.

Plusz benne van a teljes Harry Potter-univerzum is:

a kis Aquamanke egy gyönyörű, békés családból érkező gyerkőc, akinek aztán nehézre fordul a sorsa, de az állatkertben egy üvegfal előtt állva kiderül, hogy bizonyos állatokkal tud beszélni, mert különleges erőkkel rendelkezik, így aztán rá hárul a feladat, hogy megmentse a világot egy eddig rejtetten élő, de most uralkodásra fenekedő gonosztól.

Az meg biztos szándékos, hogy a CGI úgy néz ki, mintha maga Walt Disney festett volna meg egy mesevilágot valamelyik rajzfilmjébe.

Hogy ne sok okunk legyen a bizakodásra, arról nemcsak a nemrég készült DC-filmek gondoskodnak, de arról is, hogy leszerződtették a filmhez a Világ Egyik Legkevésbé Eredeti Rendezőjét, James Want, akinek első számú tehetsége, hogy arról is lehúzzon mindig még eggyel több bőrt, amiről már mindenki azt gondolná, ez már tényleg lehetetlen. Például a Fűrész- és a Démonok között-sorozatok folytatásai, spinoffjai, előzményfilmje, spinoff-folytatásainak előzmény-spinoffjai és a többi csemege. De aki nem hinné el, hogy nála mindig van lejjebb, az nézze meg az IMDB-t, ahol az áll, az ő vezényletével készül új film a Mortal Kombatból is.

Az Aquamanban a főszereplő Jason Momoán (Trónok harca) kívül szerepel még Nicole Kidman, Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren és Willem Dafoe is. Hazai premier december 20-án.