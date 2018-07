Gyöngyhajú lányos előzetessel jön Jonah Hill első rendezése

Jonah Hill első filmjével lehet, hogy nem foglalkoznánk kiemelten, vagy akár sehogyse (na jó, de), de úgy, hogy a Mid90s című film (szójáték, a kilencvenes évek közepére és a hőmérsékletre is utal, igen, Fahrenheitben, 32 fok nálunk) előzetesének egyik aláfestő zenéje az Omega Göngyhajú lány című száma, igen, az, amit Kanye West lenyúlt egy picit, aztán meg fizetett érte, de hogy mennyit, nem tudni. Gőzünk sincs, hogy most Presser Gábortól kérték-e el a nótát, vagy Kanye Westtől (láttunk már karón varjút), mindenesetre nemrég egy sorozatban használtak fel egy másik Omega-számot, legyünk büszkék kicsit.

A film egy tipikus múltba révedésnek tűnik sok kölyökkel, akik deszkáznak, szívnak, isznak, előbb-utóbb dugnak és ráébrednek, hogy hiába szar otthon, van, akinek még annál is szarabb. Amiben viszont tuti érdekesebb, mint a hasonló tucatfilmek, hogy nemcsak a jelmezek, de a korra jellemző képarány és fényelés is stimmel, ráadásul Hill kézikamerás, dokumentarista snittekkel is dolgozik, szóval mindenképpen megnézzük majd. Nem moziban persze, esélytelen, hogy itthon bemutassák.