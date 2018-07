Robert De Niro szuperhősfilmben szerepelne

A Marvel-univerzum eddig is minden filmjében szerepeltetett Oscar-díjas vagy arra jelölt, ún. KOMOLY színészt, hogy aztán azért, mert a marketingosztály így döntött, vagy csak brahiból, sose tudjuk meg, mindenesetre a névsor elég tekintélyes, ha csak a nyerteseket nézzük is (Anthony Hopkins, Benicio Del Toro, Ben Kingsley, Brie Larson, Cate Blanchett, Forest Whitaker, Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, Lupita Nyong'o, Mahershala Ali, Marisa Tomei, Michael Douglas, Natalie Portman, Robert Redford, Sam Rockwell, Tilda Swinton, Tommy Lee Jones és William Hurt).

A DC-univerzum fiatalabb, mint az ellenlábas, de ők is éltek ezzel a módszerrel, Jeremy Irons vagy Viola Davis révén például, és úgy tűnik, nem most fognak leállni vele: Robert De Niro állítólag a készülő Joker-filmben lesz majd látható. A filmet az a Todd Phillips rendezi, akit leginkább a Másnaposok rendezőjeként ismerünk, a címszereplője meg Joaquin Phoenix lesz. A Warner Bros. azt ígéri, a film sokkal komorabb lesz, mint az eddigi DC-univerzum-filmek, pedig a Batman v Supermanen vagy az Öngyilkos osztagon sem sírtunk a röhögéstől.

A forgatókönyvet Phillips és Scott Silver (8 Mile, The Fighter) közösen írta, a sztori Gotham Cityben játszódik majd a nyolcvanas években. De Niro, már ha aláírja a szerződést, Joker eredettörténetének fontos szereplője lesz. Ami fura, hogy a film költségvetése mindössze 55 millió dollárra rúg, ami manapság hideg vízre is alig elég a képregényadaptációk világában, nagy trükkökre, sok üldözésre, látványos verekedésekre és ingatlanrombolásra ne számítsunk, karakterépításre és drámára annál inkább. A forgatás indén szeptemberben kezdődik New Yorkban. (via)