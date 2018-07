Itt nincsenek tevék a narancssárga dűnéken

Az idei locarnói filmfesztiválon mutatkozik be Kenyeres Bálint első játékfilmje, a Tegnap, aminek most meg is tudjuk mutatni a hivatalos plakátját. Kenyeres a kétezres évek óta sorra járja az európai filmfesztiválokat, a Zárás Velencében, a Before Dawn Cannes-ban versenyzett, s később elnyerte az Európai Filmakadémia díját, A repülés története pedig szintén Cannes-ban debütált.

A Tegnapot még 2016-ban forgatták, nemzetközi szereplőgárdával, Marokkóban. A film egyébként már 2011 óta foglalkoztatja Kenyerest, a készítés során voltak olyan időszakok, amikor úgy tűnt, hogy Stellan Skarsgard, vagy az azóta meghalt Michael Nyqvist fogják játszani a főszerepet, végül Vlad Ivanovval készült el a film. Az ő feleségét a holland Johanna ter Steege játssza, aki három évtizeddel ezelőtt már feltűnt magyar produkcióban, méghozzá Szabó István Édes Emma, drága Böbe című filmjében.



“Észak-Afrikára azért esett a választás, mert bár félórányi hajóútra van Európától, mégis mintha egy párhuzamos univerzumba érkeznénk. Egy európai elveszettsége itt garantált” - mondta a rendező Kenyeres Bálint a keddi közleményben.

A Tegnap plakátja

A hivatalos szinopszis szerint a Tegnap középpontjában egy svájci üzletember áll, aki fiatalkori szerelmi kalandja után majd húsz évvel tér vissza az észak-afrikai országba, ezúttal üzleti okokból. A küldetése azonban hamar rejtélyek labirintusába vezeti, ahol múlt és jelen végzetesen összefonódik.



“Éppen azért, amiért a rejtély, illetve annak a forrása maga a főszereplő, semmi nincs az árnyékban, semmi nincs a sötétben, minden kint van a tűző napon Marokkóban. Nincs helye a romanticizálásnak, az Észak-Afrikából és a noirból következő vizuális kliséknek. Nincsenek tevék a narancssárga dűnéken, és nem a hosszú árnyakban és a sötét sarkokban kell keresni a megoldást. Lényegében a krimi szép lassan egy belső krimivé, egy pszichológiai drámává alakul át” - mondta a rendező.

A Tegnap magyarországi bemutatója szeptember 13-án várható, a budapesti és vidéki mozikon kívül számos alternatív helyszínen rendeznek majd közönségtalálkozóval egybekötött vetítést. Premierje a locarnói filmfesztiválon lesz augusztus 1. és 11. között.