Kristen Stewart lehel életet Charlie angyalaiba

Hollywood és az ő kreatív válsága, szevasztok! A szórakoztatóipar fellegvára, vagy hogy is szokás ezt mondani, már megint oda nyúl, ahová nem kéne, és a negyedik bőrt is lehúzza a hetvenes évek egyik sikersorozatáról, ezúttal moziban, Elizabth Banks rendezésében és Kristen Stewart főszereplésével. Volt ugye a klasszikus sorozat, annak a kétezres évek elején készített két filmverziója, a 2011-es tévés reboot, és most majd jön ez.

A Charlie angyalai első része 1976 szeptember 22-én került adásba, az első, duplrész nézettségétől pedig a sorozattervet eredetileg “a tévézés legkreténebb ötlete” beszólással elintéző ABC-vezér is padlót fogott, mert a nyitányt becslések szerint 30 milliónál is több amerikai látta, az évad átlaga pedig egészen 38 millióra is felment (rém tudományosan számoltunk, 1976-ban 51 millió amerikai háztartásban volt tévé, az a Nielsen szerint úgy 155 millió potenciális, 2 évesnél idősebb nézőt feltételez, akiknek átlagosan 25 százaléka nézte az évadot).

Szóval siker volt, és az is maradt 115 részen és öt évadon át, sztárt csinált az első évad után filmes karriert építő Farrah Fawcettből, Kate Jacksonből, Jaclyn Smith-ből és Cheryl Laddből is. Mindezt úgy, hogy az ABC a nézettségen kívül semmit nem szeretett a produkcióban, mert iszonyú drága volt - az első évadban epizódonként 22 000 dollárba kerültek a főszereplők jelmezei, mert még a cipőjüket is neves divattervezőktől vették, és így tovább. Az ötödik évadra aztán bezuhant a nézettség, amin az sem segített persze, hogy szerda, szombat és vasárnap este is kipróbálták a titokzatos Charlie nevében nyomozó csajokat, de 60-ból a 47. legnézettebbek voltak csak.

A franchise, amit persze 1981-ben még nem tekintettek annak, 2000-ben támadt fel Lucy Liu, Drew Barrymore és Cameron Diaz főszereplésével, akiknek köszönhetően a két film (a második 2003-ban jött ki) 500 milliós bevételt termelt 210 milliós összesített büdzsére (az inflációval számolva az a félmilliárd ma 746 millió, csak mondom), de akkoriban Hollywood még mértéktartó volt, és nem készült harmadik rész.

Nem hát, mert már akkor elkezdték pedzegetni az ABC-nél, hogy nem kéne-e egy rebootot összerakni a sorozatnak, amire végül 2011-ben került sor. Az új sorozatverzióban Annie Ilonzeh, Minka Kelly és Rachael Taylor nyomozott meg jócsajoskodott, de csak hét részen át, mert a nyitány eleve csalódást keltő 8 milliós nézettsége után a hetedik rész (5 millió néző) után elkaszálták az egyébként rém béna rebootot.

És akkor most ott tartunk, hogy a remake/reboot/reimagining azaz feldolgozás/feltámasztás/újraértelmezés-hullám elért Charlie-ig is, és jön a menetrendszerű akciókomédia, ami, ha sikeres lesz, akkor további filmeket szülhet persze. Stewart nevével azért elég sok mindent el lehet adni ma, pl. a Batgirl-filmet is azzal hypeolják, hogy ő lesz a címszereplő. A helyzet meg az, hogy manapság ha egy filmhez jó rendezőt és/vagy színészeket igazolsz, akkor el tudod adni, ráadásul, és ezt a cinikus énünk is mondatja velünk, Elizabeth Banks rendezőként való szerepeltetése a #metoo-, #timeup-korszakban, amikor a munkahelyi egyenjogúság kérdését már nem lehet csak úgy megkerülni, kifejezetten jól jön a marketingrészlegnek.

Stewart mellett Naomi Scott (Power Rangers, Aladdin) és Ella Balinska (Midsomer Murders, Casualty) lesznek az angyalok, Banks pedig Bosley szerepét is eljátssza, mert hát miért ne lehetne egy ilyen samesz akár nő is, ugye. Banks nem elsőfilmes, a Movie 43 mellet a Tökéletes hang 2-t is ő jegyzi, és 2015 óta dolgozik azon, hogy a Charlie angyalai-reboot összejöjjön. Ha minden igaz, az új film nem tiszta lappal nyit, hanem ott veszi fel a fonalat, hogy a Charles Townsend ügynökség szépen prosperál, több csapattal dolgoznak szerte a világon, és az egyik ilyen új trió lesz a középpontjában.