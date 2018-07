Az ötödik elem rendezőjéről lepereg a szexuális erőszak vádja

Májusban írtunk róla, hogy Luc Besson, francia filmrendezőt egy színésznő, aki két filmjében is szerepelt, szexuális erőszakkal vádolja. Akkor még nem lehetett tudni, hogy pontosan ki az, aki feljelentést tett Besson ellen, most viszont Sand Van Roy előállt és interjút adott a New York Times-nak, amiben beszélt erről, hogy Besson mikor és hogyan bántalmazta őt.

Sand Van Roy karrierjét modellként kezdte, majd stand up comedy-vel foglalkozott, mielőtt színészkedni kezdett volna. A Valerian című filmben kapott egy kisebb szerepet, és ennek a forgatásán kapott először szexuális ajánlatokat a rendezőtől. A színésznő azt mondta, hogy nem utasította el egyértelműen a közeledést, mert attól félt, hogy Besson tönkreteheti a filmes karrierjét.

A New York Times-nak adott interjúban azt mondta, hogy úgy érezte, hogy a szex az ára annak, hogy szerepeket kapjon Besson filmjeiben. Viszont a szexuális együttlétek egyre durvábbak lettek és előfordult, hogy Van Roy annyira megsérült, hogy vérzett. Besson később akkor is megpróbálta megerőszakolni, mikor a színésznő éppen aludt. Amikor Van Roy mondta neki, hogy fájdalmai vannak, akkor úgy csinált, mint aki nem érti, hogy miről van szó.

Nem Van Roy az egyetlen, aki beszélt Besson zaklatásairól. A francia Mediapart nevű oldalon megjelent egy cikk, amiben három másik nő is beszélt a rendező erőszakos viselkedéséről. Ők viszont nem vállalták a nevüket, részben azért is, mert a francia törvények alapján egy férfi könnyen perelhet rágalmazásért, ha nem ítélik el bűncselekmény miatt.

Luc Besson ügyvédjén keresztül továbbra is visszautasítja az őt ért vádakat és biztos benne, hogy képes lesz az igazát bebizonyítani.

A New York Times azt is kiemeli, hogy Franciaországban a #MeToo mozgalom egyelőre elkerülte a filmes szakmát, és nem volt senki, akiről kiderült volna, hogy visszaélt a hatalmával. Arról is írnak, hogy ha fel is szólalt valaki az esetleges zaklatási ügyekben, akkor sem kaptak támogatást a szakma meghatározó arcaitól. Jean-Michel Frodon, ismert francia újságíró erről azt mondta a lapnak, hogy volt néhány botrány a francia médiában a #MeToo-mozgalom kirobbanása óta, de a filmipart egyelőre elkerülték ezek az ügyek, de nincs semmi ok azt gondolni, hogy azért, mert nem történtek a Weinstein-ügyhöz hasonló esetek.