Náci bábok gyilkolnak az év egyik legőrültebb horrorjában

Különösen véres horrornak tűnik az előzetese alapján a Puppet Master: The Littlest Reich. Amerikában augusztusban mutatják be a mozik és a története annyi, hogy a világban elszabadulnak ezek a bábok, akiknek látszólag semmi más célja nincs, minthogy minél durvábban végezzék ki a közelükbe kerülő embereket.

Akik már látták , azok nem azt emelik ki a filmmel kapcsolatban, hogy túlságosan nyomasztó, vagy erőszakos, hanem, hogy milyen elképesztő túlzásokba esik. A bábok folyamatosan gyilkolnak és állítólag az, ahogyan végeznek velük egyre váratlanabb és hihetetlenebb lesz.

A filmnek két rendezője van, Sonny Laguna és Tommy Wiklund, a forgatókönyvet Craig Zahler írta, akinek a Bone Tomahawk és a Brawl In Cell Block 99 című filmeket is köszönhetjük. Zahler a nyolcvanas-kilencvenes évek Puppet Master című horrorsorozatának folytatásaként képzelte el a The Littlest Reichot.



Igazán ismert színészek nem szerepelnek benne, a trailerből Thomas Lennon és Charlyne Yi lehet ismerős esetleg. Jelenleg úgy tudjuk, hogy nincs forgalmazója a filmnek, így mozikba valószínűleg nem fogják bemutatni, de straming szolgálatókon keresztül valószínűleg elérhető lesz.