Szabó István újra forgat

A Filmalap Filmszakmai Döntőbizottsága 561,8 millió forint támogatást szavazott meg a Zárójelentés címmel készülő filmnek, melynek forgatása szeptember elején kezdődik, írja a filmalap. A filmet az Oscar-díjas Szabó István rendezi.

A főhős orvosprofesszor, akit számára váratlanul nyugdíjaznak, és lemegy szülőfalujába körorvosnak. Energiája, érzelmi és társadalmi konfliktusok során segíti, hogy megtalálja fiatalkori önmagát. Ebben társa általános iskolai barátja, a falu plébánosa, akivel sorsuk azonossá válik.

A Szabó István eredeti forgatókönyve alapján készülő Zárójelentés producere Sándor Pál és Tőzsér Attila. Szabó István és Sándor Pál is több mint hat évtizede készítenek filmeket, de most dolgoznak először együtt. A Zárójelentés operatőre Szabó István állandó alkotótársa, Koltai Lajos lesz. A filmet a tervek szerint 2019 második felében mutatják be.

Szabó István utolsó filmje a 2012-es Az ajtó volt Helen Mirrennel a főszerepben.