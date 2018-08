Tom Cruise-nak tényleg sikerülhet a lehetetlen küldetés

Második hete vezeti az amerikai nézettségi listát a Mission: Impossible hatodik része, az Utóhatás, sőt, a filmet még a kritikusok is imádják. Ha ez így megy tovább, négy év után először sikerülhet a Paramount stúdiónak, hogy 200 milliós bevétel fölötti filmet hozzon össze.

"A hatodik Mission: Impossible megmutatja, milyennek kell lennie egy akciófilmnek 2018-ban. Tom Cruise elképesztő teljesítményt nyújt a franchise egyik legjobb darabjában" - írtuk a filmről, és az amerikai nézettségi toplistából úgy tűnik, a nézők is ezt gondolják. A második hétvégéjén még mindig 34 millió dollárt termelt a film, így már 123 millió dollárnál tartanak a bevételek 10 nap után, amiből nem nehéz kiokoskodni, hogy jó eséllyel meglesz a bűvös 200 milliós határ, ami Paramount-filmnek utoljára négy éve sikerült, a Transformers: A kihalás kora című izével.

Az előző hétvégi rekordbevétel után ez ráadásul azt jelenti, hogy a sorozat előző részéhez, a Titkos nemzethez képest még 15 százalékkal jobban teljesít a film a második hétvégét tekintve, írja a Wrap.

Így csak a második legnézettebb film lett egy friss családi premier, a Barátom, Róbert Gida, 25 milliós bevétellel, ami csalódást jelent a stúdiónak: legalább 27, de inkább 30 milliót vártak a filmtől. Ráadásul ez a Disney legrosszabb kezdőhétvégéje az Elliot, a sárkány 21 milliója óta, még az Időcsavar is hozott 33 milliót, pedig már azt is olyan rossznak ítélték meg, hogy Magyarországon végül be sem mutatták a filmet. Nem fog segíteni a film helyzetén az sem, hogy a hatalmas kínai piac nem dob majd a számokon, mivel ott egy idióta politikai okból betiltották Micimackóékat.

Egy másik premierfilm, A kém, aki dobott engem című akcióvígjáték, a harmadik helyen indított 12,4 millió dolláros jegyárbevétellel. A negyedik helyen az új Mamma Mia-film végzett 9 millió dollárral, az ötödik A védelmező 2 lett 8,7 millióval. A Sötét elmék című sci-fi fantasy 5,7 millió dolláros bevétellel indított.