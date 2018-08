Majdnem 60 ezer magyar nézte, ahogy Tom Cruise rohan

Töretlen a Mission Impossible sorozat népszerűsége Magyarországon. Tom Cruise már hatodszor bújt az elpusztíthatatlan titkosügynök, Ethan Hunt bőrébe és az Utóhatás alcímet kapó filmre még többen is voltak kíváncsiak az első hétvége folyamán, mint a három évvel ezelőtt bemutatott ötödik epizódra. A többi új film sokkal gyengébben muzsikált, az öt legnézettebb film közé sem sikerült bekerülniük.

2015-ben 54 ezer néző volt kíváncsi a Mission Impossible: Titkos nemzet című filmet, amivel sikerült megszereznie az elős helyet a toplistán. Három évvel később a folytatásra 59 ezer ember ült a hétvégén. Ebben talán szerepet játszott az is, hogy az Utóhatás marketing kampányát nagyon ügyesen építették fel, amit ebben a videónkban mutattuk be részletesen. A filmről azt írtuk, hogy egy igazi mestermunka, amiben minden benne van, amit 2018-ban egy ilyen akciófilmtől elvárhatunk.

A második helyen továbbra is tartja magát a Mamma Mia második része, a magyarok továbbra is imádják a filmet, mindössze 34 százalékot csökkent az előző héthez képest a nézettsége. Múlt héten is közel volt ahhoz, hogy megszerezze az első helyet és a legutóbbi hétvégén is mindössze csak 9 ezer nézővel maradt le az új film mögött, ami igazán szép teljesítmény. Jelenleg 379 ezer nézőnél tart, amihez még legalább 60-70 ezret könnyű szerrel gyűjthet a nyár hátralévő részében.

A hatodik helyet szerezte meg a Barátom Róbert Gida című film, amit szintén most mutattak be a mozikban. Ennek csak 14 ezer nézője volt, ami nem számít különösen soknak, pláne az olyan filmek esetében, amik látszólag az egész családnak szólnak.

Most volt a bemutatója az Ahol a gonosz lakik című filmnek is, amire 4379-en ültek be. Ez nem túl sok, de meg kell jegyezni, hogy jóval kevesebb helyen lehetett ezt megnézni, mint a hét többi új filmjét, így ezt is érdemes figyelembe venni az összehasonlítás során.

Itt a teljes magyar nézettségi lista:

# Film Hétvégi bevétel Nézőszám Változás összbevétel Össznézőszám 1. Mission: Impossible - Utóhatás 95 432 132 59 753 104 371 627 65 423 2. Mamma Mia! Sose hagyjuk abba 69 320 672 50 085 -34% 506 424 419 379 546 3. A Hangya és a Darázs 36 475 206 24 115 -7% 191 368 071 128 102 4. Hotel Transylvania 3. - Szörnyen rémes vakáció 33 090 086 24 225 -28% 385 202 512 284 923 5. Escobar 29 793 357 19 906 -31% 97 883 837 66 710 6. Barátom, Róbert Gida 19 467 478 14 887 19 467 478 14 887 7. A hihetetlen család 2. 15 421 445 11 121 -28% 341 380 625 243 201 8. Felhőkarcoló 9 288 565 6 039 -40% 167 157 944 106 749 9. Ahol a gonosz lakik 6 593 505 4 379 6 593 505 4 379 10. Haverok harca 5 870 910 4 052 -30 % 121 451 055 87 054

Az amerikai mozikban is Tom Cruise nyerte a hétvégét, pedig ott egy héttel korábban volt a bemutató, de a most érkező filmeknek nem sikerült igazán megszorongatniuk az Utóhatást. Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy a Mission Impossible jó teljesítménye nagyon fontos a gyártó stúdió számára, mert évek óta nem volt olyan filmjük, ami 200 millió dollárnál többet kaszált volna.

A legnagyobb hír ezen a héten nem is az új filmekhez kapcsolódott, hanem egy sok hónappal ezelőtti filmhez a Fekete párduchoz. Ilyen sok héttel a bemutató után már ki szoktak kopni a filmek a mozikból, a Marvel első fekete szuperhőse viszont továbbra is olyan népszerűségnek örvend, hogy most sikerült átlépnie a 700 millió dolláros álomhatárt, eddig csak két olyan film készült, aminek sikerült ez a bravúr, hogy csak az amerikai piacról ilyen sok bevételt szerez. De nem ez az utolsó, hogy hallunk a filmről, ugyanis a Disney valószínűleg komoly Oscar-kampányt folytat majd a film érdekében, aminek részeként újra mozikba küldik még a Fekete párducot.

Minden további fontos információ az amerikai bevételi adatokról ebben a cikkünkben található.

Az amerikai bevételi lista így nézett ki:

# Film címe Hétvégi bevétel Változás Összbevétel 1. Mission: Impossible: Utóhatás $35,000,000 -42.8% $124,487,371 2. Barátom, Róbert Gida $25,003,000 $25,003,000 3. A kém, aki dobott engem $12,350,000 $12,350,000 4. Mamma Mia! Sose hagyjuk abba $9,090,000 -39.8% $91,335,550 5. A védelmező 2. $8,830,000 -37.0% $79,886,265 6. Hotel Transylvania 3: Szörnyen rémes vakáció $8,200,000 -33.1% $136,455,881 7. A Hangya és a Darázs $6,188,000 -29.4% $195,469,435 8. Sötét elmék $5,800,000 $5,800,000 9. A hihetetlen család 2. $5,009,000 -31.0% $583,141,290 10. Teen Titans Go! To the Movies $4,860,000 -53.3% $20,784,557

