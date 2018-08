A szépség és a szörnyeteg kaszáját ismételné a Disney

A Disney minden klasszikus meséből új változatot készít, jövőre mutatják be a klasszikus karácsonyi történet feldolgozását.

A szépség és a szörnyeteg tavalyi gigantikus kaszáját akarja megismételni a Disney A diótörő és a négy birodalom című élő szereplős filmjével. A recept ugyanaz: pompás díszletek és egy csomó sztár egy ismert történet feldolgozásban. Mindezt idén megfejelik egy karácsony előtti bemutatóval. Ha csak feleannyira lesz sikeres, mint a 160 millió dolláros költségvetésre 1,2 milliárdot hozó elődje, már megérte. Ha negyedannyira, akkor is.

A filmhez most kijött a második előzetes, nagyjából erre lehet számítani idén decemberben:

A film története kicsit eltér a mindenki által ismert E.T.A. Hoffmann műtől és az abból készült Csajkovszkij-balettől, de a lényeget megtartották, itt is lesz egy párhuzamos világ, harc az Egérkirály és hadserege ellen. A főszerepet Mackenzie Foy kapta, akit a Csillagok között című sci-fi-ből és az egyik Alkonyat-filmből is ismerhetünk, a többi szerepben Morgan Freeman, Kiera Knightley, Misty Copeland és Helen Mirren lesz látható. A rendező Lasse Hallström, aki a Csokoládét és az Árvák hercegét is csinálta.

A diótörő és a négy birodalom magyar premierje december 13-án lesz.