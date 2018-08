Az X-Men: Dark Phoenix egyharmadát újraforgatják

A nagy blockbusterek esetében nem ördögtől való babonaság, hogy újraforgatják a portéka egyes részeit, hiszen ha már belefeccöl a stúdió egy rakás pénzt, legalább valami igazén faszát akar érte kapni. A legújabb X-Men filmet, a Sophie Turner (Trónok harca) főszereplésével készült Dark Phoenixet idén novemberben mutatták volna be, de a Fox elcsúsztatta 2019 februárra, sőt, egy ideig attól is lehetett tartani, hogy nem is lesz a filmből semmi, legalábbis belátható időn belül. Aztán az IMAX 2019-es bemutatótervében fixen szerepel, szóval láthatjuk majd mi is.



A filmből viszont elég sok mindent újra kell forgatni: a Quebec Film and Television Council azaz a Quebec-i filmes és tévés tanács hivatalos közleménye szerint a produkció három hónapra visszatér Montrealba, ahol a film végét forgatják újra. Ami, kiindulva a 90 napos forgatási időből, igencsak az utolsó harmad lesz, pár jelenethez nem kell három hónap.



A filmet Simon Kinberg rendezi, Sophie Turner (Jean Grey), James McAvoy (Charles Xavier), Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Lawrence (Mystique), Nicholas Hoult (Beast) Alexandra Ship (Storm) Tye Sheridan (Cyclops) és Kodi Smit-McPhee ( Nightcrawler) szerepel majd benne. A bemutató dátuma 2019. február 14.