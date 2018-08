Egyetlen egy dolog van, amivel még Tom Cruise sem bír el

A várakozásokat felülmúlva debütált a kasszasikerlista élén a Meg – Az őscápa című film, amely 44,5 millió dollár bevételt hozott a bemutatója hétvégéjén, több mint 4100 észak-amerikai moziban, írja az MTI. Ezzel pedig Jason Statham lerúgta a toplista éléről Tom Cruise-t és a Mission: Impossible – Utóhatás című filmet, amely már csak 20 millió dollárt hozott forgalmazásának harmadik hétvégéjén.

Fotó: outnow.ch

A Mission: Impossible-sorozat legújabb része eddig 162 millió dollár jegybevételt produkált Észak-Amerikában.

A Kínával közös koprodukcióként született cápás filmre 96,8 millió dollár értékben váltottak jegyet világszerte, ami meglehetősen biztató kezdés a 130 millió dollárból készült film számára. A Meg – Az őscápa produkálta a Warner Bros. eddigi legjobb nyitóhétvégéjét az idén, lekörözve a Ready Player One (41,7 millió dollár) és az Ocean's 8: Az évszázad átverése (41,6 millió dollár) című filmeket. Ami azt is jelenti, hogy hiába akadt ki még a főszereplő Jason Statham is azon, hogy az eredeti véres-belezős ötlet helyett végül egy csepp vér nélküli családi filmet csinálták a Megből, a stúdiónak nagyon is bejött, hogy az egyik legalacsonyabb korhatár-besorolásra lőtte be a filmet.

Harmadik lett a mozis toplistán a Disney stúdió Barátom, Róbert Gida című filmje, amely 12,7 millió dollárt hozott a második hétvégéjén. Az Ewan McGregor főszereplésével készített családi fantasy eddig 50,3 millió dolláros jegyárbevételt produkált Észak-Amerikában, ami elég alacsony szám a Disney várakozásaihoz képest.

Negyedik helyen debütált a Slender Man: Az ismeretlen rém című horror 11,3 millió dollárral és ötödik helyen indított Spike Lee rasszizmus elleni politikai pamfletje, a Csuklyások: BlacKkKlansman. A mozira, amely idén elnyerte a zsűri Nagydíját a cannes-i filmfesztiválon 10,8 millió dollár értékben váltottak jegyet 1500 észak-amerikai moziban.

A Mamma Mia! – Sose hagyjuk abba című musical jelentős mérföldkövet lépett át a hétvégén, meghaladva a 100 millió dolláros jegyárbevételt az északi-amerikai mozipénztárakban. A film világszerte eddig több mint 280 millió dollár bevételt hozott.

A hétvége utolsó premierfilmje, a Dog Days 2,6 millió dollárral nyitott.