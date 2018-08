Az óriáscápa a magyar vizekben is leharapta Tom Cruise lábait

Amerikában is a Meg - Az őscápa volt az a film, amely véget tudott vetni Tom Cruise addig megállíthatatlannak tűnő szárnyalásának a Mission: Impossible 6-tal a mozis kasszasikerlista élén, és ez Magyarországon is így volt: ezen a héten már jóval többen nézték meg, hogy rúgja szájba a cápát Jason Statham, mint hogy hogy rúgja szájba a terroristákat az amerikai James Bond.

Fotó: outnow.ch

Pedig egyébként kifejezetten kevesen moziztak, nyilván a strand- és nyaralásszezon nem tesz jót a mozik kihasználtságának. A Filmforgalmazok.hu adatai alapján az első helyezettet, a kritikusunk szerint vérszegény és röhejes Meg - Az őscápát is csak 53 708-an nézték meg, de ez is elég volt a győzelemhez.

A MI:6-nak, hiába voltak nagyon-nagyon jók a film kritikái, 43 százalékkal esett vissza a nézettsége (35 215 néző), két hét után pedig 127 ezer nézőnél tart, amit egy hasonló blockbuster egy combosabb bemutatóhétvégével akár pár nap alatt is össze szokott tudni hozni.

A többi hazai premierfilm még rosszabbul járt. A második legnézettebb premierfilm a Sötét elmék lett, de a tízes listán ez is csak a 7. helyig jutott a maga 12 245 nézőjével. Ami viszont nem is rossz ahhoz képest, hogy Amerikában milyen csúfosat bukott a film. Szerintünk egyébként ok nélkül: ha nem is akarja megváltani a világot, simán hozza az átlagot, sőt annál még egy picit többet is - írtuk róla.

A premierfilmek közül még a Louis és a zűrlények című mesének sikerült épp becsúsznia a top 10-be, a legalsó helyre, 6 196 nézővel. A kíméletlen és Az én hősöm is csak a 11.-12. helyre volt jó a nézőknél, szinte pontosan ugyanannyi nézővel: előbbit 3 324-en, utóbbit 3 333-an nézték (hogy mégis A kíméletlen van előrébb, annak az az oka, hogy a toplistát bevétel alapján állítják össze, ami jellemzően elég pontosan arányban van a nézőszámmal a hasonló jegyárak miatt, de ezútttal úgy tűnik, Az én hősömet többen nézték olcsóbb mozikban vagy olcsóbb napon).

A lista többi helyén csupa régebbi film van, pontosan ezek:

Mamma Mia! Sose hagyjuk abba: 33 989 néző, 3. hely

Hotel Transylvania 3. - Szörnyen rémes vakáció: 16 948 néző, 4. hely

Escobar: 13 786 néző, 5. hely

A Hangya és a Darázs: 13 089 néző, 6. hely

Barátom, Róbert Gida: 12 370, 8. hely

A hihetetlen család 2.: 8 413, 9. hely

