Diák-Oscart nyerhet egy magyar film

Negyvenötödik alkalommal osztják ki a diák-Oscarként emlegetett Student Academy Awards díjait, amelynek idén is van magyar esélyese: a Szürke senkiket jegyző Kovács István az Ostrom című munkájával került a nemzetközi fikciós rövidfilm kategória jelöltjei közé.

Kovács István

A 23 perces Ostrom 1994-ben, a háború sújtotta Szarajevóban játszódik. "Főhőse egy magányos bosnyák nő, aki elindul, hogy vizet találjon magának, és végre hajat mosson a várva várt randevúja előtt. Életveszélyes terve végrehajtásától sem a szomszédai, sem a mesterlövészek nem tudják eltántorítani" – áll a szinopszisban.

A főbb szerepeket többségében bosnyák színészek (Vedrana Bozinovic, Mirela Lambic, Radoje Cupic, Nenad Pecinar) alakítják, magyar részről Trill Zsolt és Keszég László tűnik fel a történetben. Az Ostrom nemzetközi premierjét a most zajló Szarajevói Nemzetközi Filmfesztiválon tartják, itthon pedig az áprilisi Friss Húson debütált a film, ahol különdíjat is kapott. Ennek apropóján írtunk róla mi is a rövidfilmfesztivált beharangozó cikkünkben.

Az Ostrom a 32 éves Kovács István diplomafilmje a Színház- és Filmművészeti Egyetem mesterszakán, ahol Enyedi Ildikó volt az osztályfőnöke. A rendező korábban ugyanitt Szász János és Janisch Attila hároméves filmrendező alapképzésén tanult, már akkori diplomamunkájával, a Betonzajjal felhívta magára a figyelmet, később pedig az első világháborús Szürke senkiket készítette el.

A diák-Oscarra idén összesen 1582 nevezés érkezett. Ezek közül hét kategóriában összesen 39 film versenyzik a díjakért. Az elmúlt két évben az SZFE végzőseinek két filmje is bejutott a legjobbak közé: 2016-ban a Kis Hajni által jegyzett Szép alak, tavaly pedig Freund Ádám rendezése, a Földiek volt versenyben. A nemzetközi filmes egyetemek közül egyedül a Baden-Württembergi Filmakadémia ért el hasonló eredményt: tőlük az elmúlt két évben és idén is érkezett jelölt film.