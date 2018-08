50 mozit vásárolna az Amazon

Az Amazon megvásárolná a Landmark Theatres mozihálózatot, írja a Bloomberg. Ha az üzlet összejön, az Amazonnak 50 helyszínen lesz saját mozija, amelyekben független és külföldi filmeket vetítenének.

Az Amazon a Bloombergnek nem erősítette meg az értesülést, de nem is cáfolta, és a lépés elég logikus lenne abból a szempontból, hogy az Amazon az elmúlt években mekkora figyelmet fordított a saját gyártású produkcióira, illetve az Amazon Prime streamingfelületére.

Az Amazon 2013 óta több tucat sorozat gyártásába és forgalmazásába kezdett bele, mint például a Man in the High Castle, a Transparent, a The Tick, de nemrég azzal is bekerültek a hírekbe, hogy megmentették a SyFy-nál elkaszált The Expanse sci-fi sorozatot, és elképesztő összegért megvásárolták a Gyűrűk ura tévés jogait. A hírek szerint a jövőben sorozatok mellett filmekkel igyekezni az Amazon még több feliratkozót szerezni a Prime szolgáltatásához, de közben a mozis piacon is terjeszkedni kezdhetnek.

Az online szolgáltatásként indult Amazonnak nem ez lenne az első hasonló húzása, több helyen van könyvesboltjuk, illetve régóta dolgoznak a pénztár nélküli ABC-k létrehozásán is.

