Film készült az igazi Rettenthetetlenről

A Braveheart, avagy Rettenthetetlen minden idők legtöbb történelmi tévedését/csúsztatását/elkenését tartalmazó film, ezen nem nagyon lehet vitatkozni, úgy meg pláne nem, hogy már eleve a címe is egy hazugság, hiszen a Mel Gibson alakította William Wallace soha nem volt Braveheart, ezt a nevet Robert the Bruce avagy I. Robert skót király kapta halála után. Az a Bruce, aki a Rettenthetetlenben egy áruló volt, ugye. A Netflix hálistennek helyre teszi az 1995-ös filmet, novemberben jön az Outlaw King, és ilyen lesz:

Ugye, hogy libabőr? Chris Pine annyira szuggesztív ebben a szerepben is, hogy az valami elképesztő, pedig nettó másfél percet láttunk csak belőle egyelőre. (És elsőre még az akcentusa is jónak tűnik.) A rendező az a David Mackenzie, aki a Hell or High Water című filmben már rendezte Pine-t, és aki pontosan tudja, mire képes ez a csendes, sztárallűröktől teljesen mentes, a világ legintenzívebb nézését birtokló színész.

A Netflix láthatóan nem spórolt a filmen, a csatajelenetek jól néznek ki, a jelmezek és a díszletek hitelesek, kosz van, sár és hideg, a mellékszerepekben meg olyan arcok, mint Stephan Dillane, aki a Trónok harcában már forgatta a kardot eleget. Bemutató november 9.