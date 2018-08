Újra magyar filmet jelölhetnek az Európa Filmdíjra

Szilágyi Zsófia Egy nap című filmje is bekerült az Európai Filmdíjra jelölhető alkotások válogatásába – közölte az Európai Filmakadémia. Tavaly Enyedi Ildikó filmje, a Testről és lélekről négy kategóriában is jelölt volt, és a főszereplő, Borbély Alexandra meg is nyerte a legjobb európai színésznő díját.

Az idei válogatásban 35 ország 49 filmje szerepel. Az ajánlás nyomán az Európai Filmakadémia több mint 3500 tagja szavaz majd a következő hetekben a filmdíj legfontosabb kategóriáinak – a legjobb európai film, rendező, színész, színésznő és forgatókönyvíró – jelöltjeiről.

Az úgynevezett technikai kategóriákban – mint az operatőr, vágó, díszlettervező, jelmeztervező, haj- és sminkmester, zeneszerző, hangmérnök és most először a vizuáliseffektus-tervező – nyolctagú külön zsűri dönt a győztesekről.

A jelöléseket november 10-én hirdetik ki Sevillában, amely idén az Európai Filmdíjak díjátadó ceremóniájának is otthont ad december 15-én.

Szilágyi Zsófia a Magyar Nemzeti Filmalap Inkubátor Programjában készítette el Egy nap című filmjét (kritikánk itt) egy háromgyerekes nő percekre beosztott idejéről. A cselekmény nagy része a hétköznapok rutinjára épül, a háttérben a házasság válsága húzódik. A rendezővel készült interjúnk itt olvasható:

Az Egy nap a cannes-i filmfesztivál Kritikusok Hetén mutatkozott be, és elnyerte a nemzetközi filmkritikusok szövetségétől (FIPRESCI) a legjobb elsőfilm díját. A főszereplő Szamosi Zsófia júniusban a kassai Art Filmfesztiválon megkapta a legjobb színésznő Kék Angyal-díját, majd a Szarajevói Filmfesztiválon is a legjobb színésznő díjával jutalmazták. Szamosi Zsófiával még a film forgatása közben interjúztunk:

Az Egy nap november 8-tól látható a magyar mozikban.

Szilágyi Zsófia filmje olyan európai alkotásokkal versenyez az Európai Filmdíj-jelölésért, mint a Borg, amelyet Janus Metz rendezett, Pawel Pawlikowski Hidegháború című filmje, Matteo Garrone Dogman című drámája, Samuel Maoz a tavalyi velencei filmfesztiválon több díjat is elnyerő Foxtrot című filmje, Paul King Paddigton 2. című vígjátéka, a Lars von Trier rendezte The House That Jack Built, Kirill Szerebrennyikov Nyár című munkája, Christian Petzold második világháborús drámája, a Transit, Sergei Loznitsa Donbass című filmje vagy Ursula Meier Shock Wawes: Diary of the Mind című drámája.