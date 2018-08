Hollywoodban forgathat robotos zombifilmet Mundruczó Kornél

Exkluzív szenzációként írta meg a világ egyik legfontosabb filmes lapja, a Variety, hogy Mundruczó Kornél rendezheti az Inherit the Earth című filmet, amely a Föld utolsó élő emberéről, zombikról és robotokról szólna.

Az Inherit the Earth (azaz nagyjából A Föld örökösei) egy képregény alapján készülne, amely a Föld utolsó túlélőjéről szól. A fiatal lányt egy csapatnyi robot védi meg egy falkányi "nagyon fejlett" zombitól - írja a lap.

A projekt már régóta Hollywood látóterében van; akkor csaptak le a jogokra, amikor sikeresek lettek a The Walking Dead és a Zombieland című sorozatok, és velük együtt minden, amiben zombik mászkálnak. A filmet a Sony Pictures próbálja 2011 óta tető alá hozni. Korábban felmerült rendezőként a modern horror egyik nagy felfedezettje, Mike Flanagan neve is (ő rendezte a Gerald's Game-et, az Ouiját és az Oculust). Akkor még a blockbusterpápa Michael Bay (Transformers, Armageddon) cége is érintett volt a munkában.

A mostani felállás szerint Mundruczó rendezése mellett Wéber Kata lenne a forgatókönyvíró, de azt még nem lehet tudni, mennyire változna a sztori. Wéber írta a Fehér isten és a Jupiter holdja forgatókönyvét is, és Mundruczó több színházi és filmes munkájában is játszott színészként.

Korábban úgy volt, Mundruczó első hollywoodi munkája a Deeper című sci-fi lehet, Bradley Cooperrel és Gal Gadottal a főszerepben, de úgy tűnik, ez végül nem valósul meg, részben azért, mert a forgatókönyvíró Max Landist többen szexuális zaklatással és a forgatásokon tanúsított erőszakos viselkedéssel vádolták meg.