A gyerekeket elragadó farkas nem a legveszélyesebb lény errefelé

Kijött az előzetes a Hold the Dark című, sötét hangulatú Netflix-filmhez, amelynek főszereplői Alexander Skarsgård (True Blood, Hatalmas kis hazugságok), Riley Keough (Mad Max: A harag útja) és Jeffrey Wright (Westworld, Az éhezők viadala) lesznek, a rendezője pedig a Green Roomot és A múlt hamvait készítő Jeremy Saulnier.

A Hold the Dark az előzetes alapján egy egyre sötétebb hangulatú, talán a horror felé is kacsintgató film lesz, amelyben szép lassan arra derül fény, hogy egy északi városban messze nem farkasok és nem is négylábúak a legveszélyesebb ragadozók.

A hivatalos sztorileírás szerint Medora Slone (Keough) azért hívja alaszkai városába az egykori farkasszakértő Russel Core-t, hogy az levadássza a farkashordát, amelyik megölte a kisfiát, mielőtt a férje (Skarsgård) hazatér az iraki háborúból. De különös és veszélyes kapcsolat alakul ki Core és a nő között, a férj hazaérkezésekor pedig elindít valami nagyon erőszakos folyamatot. Innentől pedig ezt, és nem a farkasokat kell megállítania Core-nak.

A Hold the Dark William Giraldi regénye alapján készült.

A filmnek elvileg Cannes-ban lehetett volna a premierje, de onnan idén kitiltották a netflixes filmeket, így egy másik nagy fesztiválon, Torontóban debütál majd, aztán világszerte felkerül az online videószolgáltatóra szeptember 28-án.