Lena Dunham is csatlakozott Tarantino új filmjéhez

Quentin Tarantino új, most készülő filmjében már eddig is szinte fél Hollywood szerepelt, most ráadásul a Vulture-on azt írja, hogy a szereplőgárdához csatlakozott Lena Dunham is. Dunham az HBO-n futó Girls című sorozattal lett ismert, de mozifilmben még nem szerepelt, az író, producer, színésznőnek ez lesz az első nagy filmje. Dunham renoméja egyébként az elmúlt évben, éppen a #metoo mozgalom alatt kissé megcsappant, így nagy lehetőség lesz neki a visszatérés.

Dunham mellett bejelentették Maya Hawke (Uma Thurman és Ethan Hawke lánya), Austin Butler, és Lorenza Izzo szerepeltetését is.

A Volt egyszer egy Hollywood című filmben szerepel Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning, Damian Lewis, James Marsden és Luke Perry is. A jövő augusztusban, pontosabban augusztus 9-én, Sharon Tate színésznő és négy barátja lemészárlásának 50. évfordulóján moziba kerülő film a Manson-család rémuralma és a hippimozgalom virágzása ideje alatt, játszódik Los Angelesben. A két főszerepben egy levitézlett tévésztár és az ő kaszkadőre látható, akiknek a szomszédjában nem más él, mint Roman Polanski és Sharon Tate, a filmes brutálisan meggyilkolt felesége.

Néhány fotó már kikerült a forgatásról, és azok szerint a film képi világa lenyűgöző lesz, emellett sokat mondó, hogy DiCaprio már most nagyon oda van a filmért. Tarantino azt is elárulta, hogy a film hangulatában és vad karaktereiben leginkább a Ponyvaregényhez fog hasonlítani.

A filmet 2019. augusztus 8-án mutatják be a magyar mozik.