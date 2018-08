Bradley Cooper rendesen betojt, amikor Lady Gagával kellett énekelnie élőben

Hamarosan mozikba kerül Bradley Cooper rendezői bemutatkozása, a Csillag születik című klasszikus remake-jének a remake-jének a remake-je. Az első két verzió általában a legkevésbé ismert, 1937-ben Janet Gaynor és Fredric March főszereplésével készült egy komoly film belőle, majd 1954-ben egy musical Judy Garlanddel és James Masonnel. A legismertebb Csillag születik verzió a Barbra Streisand és Kris Kristofferson jegyezte 1976-os, az idei kvázi ezt dolgozza át, és egy piás countryzenészről (Cooper) szól, aki belezúg egy tehetséges dalszerző-énekes csajba (Gaga).

Gaga ugye énekesnő, neki nem okozott gondot élőben előadni a betétdalokat a forgatáson, de Cooper már más tészta volt, ő azt hitte, majd tátogni kell a cédére. Gaga viszont erről hallani sem akart, mert gyűlöli a playbackelést, így a rendező-főszereplőnek is énekelnie kellett, amitől eleinte teljesen kiborult.



Hogy pontosan mitől is? Attól, hogy a hitelesség kedvéért a filmhez a Coachella, a Stagecoach és a Glastonbury fesztiválokon is vettek fel jeleneteket, és Coopernek ott kellett énekelnie egy rakás ember előtt, ami képzetlen hangú embernek elképesztő kihívást jelenthet, ha színész az illető, ha nem. Cooper énektanárhoz járt, és megcsinálta a felvételeket, amiért külön kalaplengetés jár, bár a narancssárgára sminkelt fejét felejthetnénk az egyébként tökéletes előzetesben.



A filmet a Velencei Filmfesztiválon mutatják be jövő pénteken, majd Torontóban az ottani fesztiválon is szerepel a programban, végül október 5-én kerül mozikba.