Az ember legnagyobb barátja hódította meg a magyar mozikat

Az Alfa és a Fák jú, Tanár úr! 3. voltak a hétvége legnépszerűbb filmjei a magyar mozikban, a többi új bemutatónak nem sikerült különösebb érdeklődést kiváltania. Az első helyen tulajdonképpen döntetlenről beszélhetünk, hiszen az Alfa, a kutyás akciófilm hozta a nagyobb bevételt, de a német vígjátékra adták el a több jegyet. A Slenderman-filmés a Kaliforniai rémálom, amiket szintén most mutattak be, jóval kevesebb nézőt érdekeltek.

30 ezer nézője volt a hétvégén az Alfa című filmnek, ami már évekkel ezelőtt elkészült, ám a Sony csak idén küldte mozikba. A története egy ősemberről szól, és arról, hogyan barátkozott össze a vadon élő farkasokkal, akikből a későbbi kutyák leszármazottai lettek. Sajnos nem lett túl jó, kritikánkban ezt írtuk róla:

Az Alfa legnagyobb baja az, hogy a túlélőfilmbe hímezett felnőtté válás motívuma nem volt elég a rendezőnek, ő valami teátrálisat, valami monumentálisat akart forgatni, csak hát 51 millió dollárból az nem mindig megoldható.

Az Alfa első helye annak köszönhető, hogy ezt a legtöbb helyen 3D-ben lehetett megnézni, ami drágább jegyárakat is jelent, ám nem ez volt a hét legnépszerűbb filmje a nézőszám alapján, hanem a Fák jú, Tanár úr! 3., amire 34 ezer ember volt kíváncsi péntek és vasárnap között. A német vígjáték egy sajátos módszerekkel dolgozó tanárról szól, aki ezúttal az érettségin igyekszik a link diákjait átsegíteni valahogyan.

A Filmforgalmazók Egyesületének összeállítása szerint a hétvégén 15 százalékkal több jegyet adtak el a mozikban, mint egy héttel korábban, ez pedig meglátszott azon is, hogy a korábbi filmek népszerűsége sem csökkent látványosan. A Mamma Mia második része már hatodik hete fut a mozikban, de a hazai közönség továbbra is imádja, már túl van az 500 ezres nézettségen, így 2018 egyik legnagyobb sikere. A Budapesten forgatott A kém, aki dobott engem eladásai is csak 20 százalékkal csökkentek, ami szintén jó előjel lehet a jövőre nézve.

Az ismeretlen rém című filmet is ezen a héten mutatták be a mozikban, de ez sokkal kevesebb néző fantáziáját mozgatta meg, mindössze 12 ezren ültek be rá, így a 8. helyet szerezte meg a toplistán. Hamarosan megjelenő kritikánkból kiderül, hogy miért tartjuk ezt az utóbbi időszak egyik legrosszabb és legfeleslegesebb filmjének.

A Kaliforniai rémálom című filmről azt gondoltuk korábban, hogy nem fog eljutni a hazai mozikba. Ez végül megtörtént, bár végül csak 13 vásznon indult el a vetítése és 1213 ember nézte meg. Az Andrew Garfield főszereplésével készül filmről szintén hamarosan érkezik a kritikánk.

Itt a teljes magyar nézettségi lista:

# Film Hétvégi bevétel Nézőszám Változás összbevétel Össznézőszám 1. Alfa 48 845 393 30 501 48 845 393 30 501 2. Fák jú, Tanár úr! 3. 47 143 575 34 083 910 % 51 812 467 37 323 3. A kém, aki dobott engem 33 031 830 23 136 -20% 96 970 776 70 632 4. A Védelmező 2. 28 303 557 19 324 -29% 86 120 211 57 315 5. Meg - Az őscápa 26 030 833 16 450 -41% 215 339 377 136 239 6. Mamma Mia! Sose hagyjuk abba 24 384 579 16 955 -24% 694 375 363 517 401 7. Mission: Impossible - Utóhatás 17 562 041 11 185 -31% 278 211 573 179 940 8. Az ismeretlen rém 17 048 863 12 220 17 048 863 12 220 9. Hotel Transylvania 3. - Szörnyen rémes vakáció 15 643 083 11 517 2% 478 063 996 354 504 10. Escobar 9 868 248 6 508 -23% 172 246 840 117 692

Az amerikai mozikban továbbra is a Crazy Rich Asians című film volt a legnézettebb film és szinte alig csökkent iránta az érdeklődés az első hétvége után. 12 nap alatt már 76 millió dolláros bevételen is túl van, valószínűleg többet fog keresni, mint 150 millió dollár, nem véletlen, hogy máris elindult a folytatás előkészítése. De a film sikerét követően valószínűleg a stúdiók bátrabbak lesznek az ázsiai-amerikaikról szóló történetekkel is.

Melissa McCarthy új filmje, a Haláli bábjáték, amit az előzetes tervekkel ellentétben mégsem mutatnak be Magyarországon, szinte azonnal megbukott, hiszen csak 10 millió dollárral kezdett a toplistán.

A teljes amerikai bevételi lista: