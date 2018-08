Kritikusok zabálják ezt a westernt, ami elkerüli a magyar mozikat

A külföldi kritikusok egyik nagy kedvence idén a Five Fingers For Marseilles című film, ami egy Dél-Afrikában játszódó, brutális western. A filmhez, amit a jelenlegi állás szerint nem fognak bemutatni Magyarországon, érkezett egy felnőtteknek szóló, véres előzetes.

A történet 5 gyerekkori barátról szól, akik már fiatal korukban sem féltek szembeszállni a rendőrséggel, illetve a fehér gyarmatosítókkal, akik rendszeresen kínozták a fekete őslakosságot. Az előzetesben azt látjuk, hogy csúzliból kilőtt kövekkel támadnak a rendőrökre, ám a történet azután indul be, hogy egyikük megöl két rendőrt. Ezután menekülniük kell, ami közelebb hozza az egymástól elhidegült barátokat.

Az előzetes részben arra épít, hogy a film elképesztően jó kritikáit tolja a néző arcába. Mind látható a legnagyobb lapok kritikusai is megemelték a kalapjukat Michael Matthews filmje láttán. Az írásokban kiemelték a sodró tempót, a véres akciókat, az erős érzelmeket kiváltó történetet, és a látványt, ami részben annak is köszönhető, hogy a forgatás autentikus dél-afrikai helyszíneken zajlott.

A filmet hamarosan bemutatják az amerikai mozik, ezért is készült ez a 18 éven felülieknek szóló előzetes, arról viszont nem tudni, hogy valamelyik forgalmazó tervezné itthon bemutatni a Five Fingers For Marseilles-t.