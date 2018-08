Az egykori Doctor Who is benne lesz a Star Wars IX-ben

Újabb színész csatlakozott a Star Wars IX. szereplőgárdájához. A Variety információi szerint Matt Smith, a Ki vagy doki? és a The Crown című sorozatok egykori főszereplője is benne lesz a filmben, méghozzá egy kulcsszerepben. Ennél bővebb információ sajnos nem derült ki a karakterről.

Korábban már megírtuk, hogy a Star Wars legújabb trilógia lezárásának forgatása megkezdődött, az egyelőre alcím nélküli filmben visszatér Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver és Mark Hamil is, hozzájuk csatlakozik Keri Russell, Richard E. Grant, Dominic Monaghan és Naomi Ackie. Korábban azt is bejelentették a készítők, hogy a 2016 decemberében elhunyt Carrie Fisher is benne lesz a filmben. Ezt Az ébredő Erő forgatásán készült, ám fel nem használt felvételek segítségével fogják megoldani.

A 9. részt eredetileg Colin Trevorrow rendezte volna, ám ő kreatív nézeteltérések miatt távozott a film éléről, helyétJJ Abrams vette át, aki a forgatókönyvet is átírta, Chris Terrioval közösen. A forgatás már elkezdődött Angliában, a bemutatót pedig jövő év decemberére tervezik.

Matt Smith legutóbb a The Crown című sorozatban alakította Fülöp herceget. Ez a sorozat II. Erzsébet teljes életútját mutatja be a koronázástól napjainkig, aminek keretében két évad után lecserélik a színészeket. Smith az első két évadban játszott, szerepét azóta Tobias Menzies vette át. Előtte Smith volt a Ki vagy, doki? című sorozat főszereplője, 2009 és 2014 között. Legújabb filmjének, a Charlie Says-nek most lesz a bemutatója a Velencei Filmfesztiválon. Ebben Charles Mansont alakítja.