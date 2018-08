Alec Baldwin máris kiszállt a Joker-fimből

Alig két napja írtuk meg, hogy Alec Baldwin alakítja majd Batman apját a nyáron bejelentett Joker-filmben, ma azonban a színész azt nyilatkozta az USA Today-nak, hogy már nincs benne a filmben.

A korábbi hírek szerint Batman apjának szerepét Donald Trumpról mintázzák, Baldwin pedig ugyebár korábban többször is parodizálta Trumpot, így végképp rejtély, hogy miért szállt ki a filmből. Az újságnak csak annyit mondott, hogy "legalább 25 másik színész van, aki el tudja játszani azt a szerepet."



A Joker-mozit a Másnaposok-filmeket jegyző Todd Phillips rendezi, aki Scott Silverrel (Johns, Drogosztag, The Figher - A harcos) együtt dolgozik a forgatókönyvön. A rosszfiú Joker szerepét Joaquin Phoenix alakítja, és egyelőre úgy tűnik, hogy Robert De Niro-nak és Zazie Beetz-nek is biztos helye van a moziban.