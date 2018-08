Negyven évet vártunk Orson Welles eszement utolsó filmjére

Több, mint harminc évvel a halála után új filmmel jelentkezik minden idők egyik legnagyobb rendezője, Orson Welles. A The Other Side of the Wind forgatása 1970-ben indult el és kisebb nagyobb megszakításokkal 1977-ig tartott, ám befejezni sosem sikerült.

Eredetileg 2015-ben tervezték bemutatni az utólag befejezett filmet, de ez végül nem valósult meg. Sokáig úgy nézett ki, hogy Welles utolsó története örökre dobozban marad, de végül akkor változott a helyzet, amikor Frank Marshall, a film egyik producere 2017-ben egy párizsi széfben megtalált több százat a film negatívjai közül. Peter Bogdanovich volt a másik, aki miatt be tudták fejezni a filmet, a Deadline-nak azt nyilatkozta, hogy szabályos kincsvadászatot folytatott a film elveszett felvételei iránt.

Végül a lengyel filmes Filip Jan Rymsza segítségével nemcsak a filmet sikerült rekonstruálni, hanem még a Netflix személyében egy olyan partnert is találtak, aki a finanszírozás mellett a forgalmazást is egyszerűen képes volt megoldani. Így fordulhat elő, hogy Welles eredeti forgatókönyve, a korábban elkészült vágott anyagok, illetve a forgatáson készített hangfelvételek alapján befejezték a filmet, aminek világpremierje a velencei filmfesztiválon lesz, Netflixre pedig novemberben kerül fel. Ezen felül pedig egy dokumentumfilmet is forgattak az egészről They’ll Love Me When I’m Dead címmel.

A film története elég meta, egy idős filmrendezőről szól (John Huston), aki képtelen befejezni az utolsó filmjét. Peter Bogdanovich mellett látható még benne Susan Strasberg, Oja Kodar (Welles partnere a forgatás idején) és Dennis Hopper is. A zenét az Oscar-díjas Michel Legrand készítette, a vágó pedig a szintén Oscar-díjas Bob Murawski volt.