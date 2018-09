Tíz film, amit látni kell ősszel

A rémes nyári felhozatal után végre újra vannak jó filmek a mozikban. Az ősz hoz egy csomó új magyar filmet, köztük az Oscar-díjas Nemes Jeles László Napszállta című, Velencében versenyző drámáját. De jön Keanu Reeves és Winona Ryder romkomja, az új Predator-film, Spike Lee komédiája a Ku Klux Klanba beépült fekete rendőrről és Bradley Cooper első rendezése, a legendás Csillag születik remake-je is. Nem maradunk hősök nélkül sem, érkezik a Venom Tom Hardyval és Az első ember Ryan Goslinggal a főszerepben. Mi ezt a tíz filmet ajánljuk a következő két hónapra, de a cikk végén ön is szavazhat a kedvencére.

Tegnap (szeptember 6.)

Kenyeres Bálint rövidfilmjeit több száz fesztiválra hívták meg, rengeteg díjat nyert velük. (Itt meg is lehet nézni őket.) Mégis egészen mostanáig kellett várnia arra, hogy első nagyjátékfilmje, a Tegnap végre a mozikba kerüljön, annak ellenére, hogy a film forgatókönyve már 2011-ben díjat kapott Cannes-ban. A Marokkóban játszódó Tegnap főszereplője Victor Ganz (Vlad Ivanov), egy ötvenes éveiben járó sikeres svájci üzletember, aki azért utazik Észak-Afrikába, mert gond van a cége egyik építkezésével. De Marokkó nem csak emiatt fontos neki: húsz évvel korábban itt élte át élete legfontosabb szerelmi kalandját. Ennek emléke, az egykori szerelme utáni kutatás miatt aztán egyre súlyosabb ügyekbe keveredik. Kenyeres Bálint karókkal kiszögezett gödörnek nevezte a film forgatását az Indexnek adott interjújában, mi pedig nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy megérte-e a sok szenvedés. (A kritikánk szerint meg.)

Végállomás: esküvő (szeptember 6.)

A Végállomás: esküvőt antiromantikus komédiaként hirdetik, ami azért fura, mert megvan benne minden, ami a hagyományos romkomok sajátja. Két vonzó főszereplő, Frank és Lindsay, akik először persze ki nem állhatják egymást, egy klassz helyszín, egy kaliforniai borászat, és egy romantikus esemény, egy esküvő, ahol a két fél lassan ráébredhet, hogy valójában nem az utálat az, amit egymás iránt éreznek. Attól lesz mégis anti, hogy a két középkorú főszereplő nemcsak egymás, hanem mindenki más iránt is mély ellenszenvet érez. Vagyis két igazi mizantróp kapcsolatában gyönyörködhetünk. De mindez valószínűleg senkit nem érdekel, a Végállomás: esküvő igazi vonzereje ugyanis nem az erőltetett sztori, hanem hogy a főszerepeket Winona Ryder és Keanu Reeves játsszák, akiknek ez már a negyedik közös filmjük Francis Ford Coppola Drakulája, Richard Linklater Kamera által homályosan-ja és a Pippa Lee négy élete után. Ismernek olyat, aki ne szeretné Winonát és Keanut? Na ugye.

Remélem legközelebb sikerül meghalnod :-) (szeptember 13.)

Fotó: Vertigo Média

Az író-rendező, Schwechtje Mihály az HBO Terápia című sorozatának harmadik évadában dolgozott, de emellett számos kisjátékfilmet készített, legutóbbi rövidfilmje, az Aki bújt, aki nem most is megy a mozikban. (Ezt a filmet annyira szerettük, hogy 10-ből rögtön 10 pontot adtunk rá.) A Remélem legközelebb sikerül meghalnod :-) az első nagyjátékfilmje, amit nem támogatott a filmalap, mégis elkészült. A témája nem is lehetne aktuálisabb: egy online zaklatásba forduló szerelem története, ahol az áldozat és a zaklató szemszögét is megismerhetjük. A thriller középpontjában egy magányos tinilány, Eszter (Herr Szilvia) áll, aki szeretett angoltanára távozása után egyre jobban elveszti a lába alól a talajt. A kamasz szereplőkön kívül olyan színészek játszanak benne, mint Polgár Csaba, Mácsai Pál, Kardos Róbert, Rezes Judit és Schell Judit.

Predator – A ragadozó (szeptember 13.)

A legújabb Predator-mozi az első kettő nyomdokain halad tovább, időben az 1990-ben forgatott, de 1997-ben játszódó Predator 2 és a 2010-ben forgatott, de ki tudja, mikor játszódó Antal Nimród-féle Predators között játszódik. Az író-rendezője pedig az a Shane Black, aki szerepelt az első, 1987-es Predatorban, ő volt a szemüveges kommandós, akit elég hamar kinyírtak. Amúgy pedig olyan filmeket rendezett, mint a Rendes fickók, a Vasember 3 vagy a Durr, durr és csók. A mostani Predatorban egy kisfiú (Jacob Tremblay A szobából) tudtán kívül a Földre vonzza a lényeket, és csak egy exkatonákból álló szedett-vedett csapat és az Olivia Munn által játszott tudósnő állhat az útjukba. Lehet, hogy ez nem hangzik valami meggyőzően, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a predatorokat még akkor is izgalmas nézni, ha nem sikerül különösebben érdekes filmet keríteni köréjük.

Csuklyások – BlacKkKlansman (szeptember 27.)

Spike Lee ezzel a megtörtént esetet feldolgozó filmmel elnyerte a zsűri nagydíját az idei cannes-i filmfesztiválon. A főhőse Ron Stalworth, aki fekete zsaru létére 1978-ban beépült a Ku Klux Klanba, méghozzá úgy, hogy telefonon tartotta velük a kapcsolatot, és amikor meg kellett jelennie személyesen, akkor az egyik fehér kollégája játszotta őt. A filmben John David Washington, egykori amerikai focista játssza Stalworthöt, Adam Driver pedig az álklántagot. Az idén a Tűnj el! című filmjével Oscar-díjat nyert Jordan Peele az egyik producer, szóval szinte elképzelhetetlen, hogy a BlacKkKlansman ne legyen jó film. Spike Lee utolsó igazán nagy dobása a 2002-es Az utolsó éjjel volt Edward Nortonnal, de nagyon úgy tűnik, hogy idén újra a régi fényében tündököl.

Napszállta (szeptember 27.)

Fotó: Laokoon Filmgroup

Egy magyar rendezőnek sem sikerült az, ami Nemes Jeles Lászlónak első filmjével, a Saul fiával: Oscar, Golden Globe, a zsűri nagydíja Cannes-ban és még egy rakás másik filmes díj. Ezek után nem meglepő, hogy új filmje talán a legjobban várt magyar film idén. A Napszállta ráadásul máris versenyben van Velencében az Arany Oroszlánért, de a szintén A kategóriás torontói fesztiválon is részt vesz majd, egy hónappal a velencei premier után. Az 1913 nyarán játszódó film főszereplője a Budapestre visszatérő fiatal lány, Leiter Írisz (Jakab Juli), akinek minden vágya, hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új tulajdonos, Brill Oszkár azonban elutasítja, és mindenáron igyekszik eltávolítani a városból. A lány véletlenül megtudja, hogy van egy bátyja, akiről sosem hallott, és aki után nyomozni kezd. És nem ez az egyetlen sötét titok körülötte. A film férfi főszereplője a Tegnaphoz hasonlóan Vlad Ivanov, a stáb pedig jórészt azokból áll, akikkel a Saul fiát is készítette a rendező.

Utøya, július 22. (szeptember 27.)

Fotó: Vertigo Média

„Poppe technikailag tökéletes filmje egyszerű szenzációhajhászás. Egy hullámvasút, ami hirdeti, hogy átélhetünk egy terrortámadást. De mindenféle kontextus vagy magyarázat nélkül az egész nem más, mint végignézni egy élőszereplős céllövöldét. Igen, a tragédiákról beszélni kell, de nem mindegy, hogyan” – írta felháborodott kritikusunk februárban, a film berlini premierje után. Erik Poppe filmje az Utøya szigetén 2011-ben történt terrortámadást dolgozza fel egy fiatal lány, Kaja szemszögéből. Mivel a támadás 72 percig tartott, a film is 72 perc hosszú, azt az illúziót keltve, hogy a néző is átélheti a poklot. Az Index szerzője szerint így dramatizálni a történteket „képtelenség, értelmetlen, felháborító”. A berlini filmfesztiválon másképp látták, az Utøya, július 22. elnyerte az ökumenikus zsűri különdíját. Szeptember végén mindenki eldöntheti, hogy kinek volt igaza.

Csillag születik (október 4.)

Fotó: outnow.ch

Vannak történetek, amiket Hollywood szerint nem lehet elégszer elmesélni. Bradley Cooper rendezői bemutatkozása, a Csillag születik az eredeti sztori negyedik feldolgozása, tulajdonképpen a remake-jének a remake-jének a remake-je. Az első két verzió kevésbé ismert, 1937-ben Janet Gaynor és Fredric March főszereplésével készült film belőle, amit 1954-ben egy musical követett Judy Garlanddal és James Masonnel. A legismertebb Csillag születik verzió a Barbra Streisand és Kris Kristofferson jegyezte 1976-os, az idei film is ezt dolgozza át. Cooper egy alkoholista countryzenészt játszik, aki régen túl van a csúcson, amikor felfedez egy tehetséges dalszerző-énekesnőt (Lady Gaga). Persze össze is jönnek, de ahogy a nő egyre sikeresebb lesz, a pasi egyre mélyebbre süllyed. Cooper eredetileg nem Lady Gagát akarta a szerepre, hanem Beyoncét, de az énekesnő a turnéja miatt nem tudta elvállalni a szerepet. Így került a képbe Lady Gaga, akinek bőven van már filmes tapasztalata, az American Horror Storyban nyújtott alakításáért 2016-ban Golden Globe-ot is nyert.

Venom (október 4.)

Tom Hardy alakítja Pókember egyik legrégebbi és legismertebb ellenségét, Venomot, vagyis eredetileg Eddie Brockot. A film az 1993-ban kiadott, hatrészes Venom: Lethal Protector című képregénysorozaton alapul. Ebben Venom békét köt Pókemberrel, visszaköltözik San Franciscóba, és igyekszik betartani az alkut. Csakhogy a körülmények közbeszólnak, Venom egyik áldozatának apja vadászik rá. Ahogy egy Life Foundation nevű cég is, akik Venomhoz hasonló lényeket szeretnének létrehozni. A filmből az is kiderül, hogy lett Eddie Brock riporter a rémséges Venom gazdateste. Tom Hardy partnere a négyszeres Oscar-jelölt Michelle Williams lesz, aki egy ügyésznőt játszik. A filmet Ruben Fleischer rendezi, aki például a Zombielandet is. A Venomtól nem kevesebbet várnak, mint hogy megdönti a Gravitáció rekordját, ami a legjobb októberi nyitóhétvégét illeti, és legalább 60 millió dolláros bevétellel indít.

Az első ember (október 18.)

Az első emberben Ryan Gosling játssza az amerikai hőst, Neil Armstrongot, aki elsőként lépett a Holdra. A film rendezője Damien Chazelle, akivel a hat Oscarral díjazott Kaliforniai álmot is csinálta Gosling. A forgatókönyvet a Spotlightért szintén Oscar-díjjal kitüntetett Josh Singer írta James Hansen „First Man: A Life Of Neil A. Armstrong" című életrajzi könyve alapján. A történet az 1961 és 1969 közötti évekre fókuszál, bemutatja azokat az áldozatokat, amelyeket Armstrongnak és Amerikának meg kellett hoznia az űrkutatás addigi legveszélyesebb küldetésének érdekében. Chazelle-t leginkább Armstrong rejtélyessége fogta meg: egy ember, aki véghezvitte a világ egyik leghíresebb tettét, de mégis nagyon titokzatos tudott maradni. Armstrong feleségét A koronából ismert Claire Foy játssza, de szerepel a filmben Ciarán Hinds és Jason Clarke is. A film máris kavart egy kisebb balhét, Marco Rubio republikánus szenátor azt állította, hogy nem elég hazafias, mert elfelejti megmutatni a nézőknek azt a pillanatot, amikor Armstrong kitűzte a Holdra az amerikai zászlót. Armstrong családja viszont megvédte a mozit.