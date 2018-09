Végre választ kaptunk a legfontosabb kérdésre Chewbaccáról

Chewbacca, a wookie, Han Solo elválaszthatatlan barátja a Star Wars-sorozat egyik legnépszerűbb figurája, akit háziállatosan szőrös kinézetével és nyilvánvalóan meleg szívével lehetetlen nem szeretni. A legutóbbi filmben, a Han Solo előéletéről szóló Solóban viszont volt egy jelenet, amely alapjaiban kérdőjelezte meg, hogy tényleg egy „ember legjobb barátja”-jellegű karakter-e ő. Vagy esetleg egy emberevő fenevad.

Mint a filmből kiderült, Han Solo úgy ismerkedett meg Chewbaccával, hogy büntetésből elé vetették, mondván, majd a szörny felzabálja, legalább jól lakik vele. Ez persze nem történt meg, ehelyett a két figura első látásra életfogytig szóló barátságot kötött, de ettől még felmerült a kérdés: akkor Chewie korábban egy láncra vert ragadozó volt, akit emberhússal tápláltak?

Mindazok viszont, akik a filmpremier óta ezen tépelődtek, nem tudva, milyen szemmel nézzenek ezek után az íróasztalukon álló Chewbacca-akciófigurára, most választ kaphatnak a Nagy Kérdésre, mert végre megjelent a Solo hivatalos, az alkotók által is jóváhagyott regényverziója – írja a Nerdist.

A portál újságírói gyorsan el is olvasták a könyvet, és így mindenkit megnyugtatnak:

nem, Chewbacca soha nem evett emberhúst.

A regényben azt írják: a Chewie-t fogva tartó őrök pár naponta dobtak némi húst a verembe, hogy ne haljon éhen, de egyszer elhangzik az is, hogy az őrök azt mondják, hamarosan majd „élő nasit” is hoznak neki. „Eddig még nem volt annyira éhes. Egyelőre” – mondják. Ráadásul a szöveg szerint Chewbacca egyáltalán nem is volt lelkes a gondolattól, hogy Hanból kéne steakeznie, mert eleve baromi dühös volt, amiért fogva tartják, és egyfajta szórakoztatási eszközként használják.

Szóval mindenki megnyugodhat, és visszateheti a főhelyre a Chewbacca-figurát az asztalon.