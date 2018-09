Nem díjazta a velencei zsűri Nemes Jeles László új filmjét

Szombat este átadták a 75. velencei filmfesztivál díjait, ahol Nemes Jeles László második filmje, a Napszállta sajnos egy díjat sem kapott. Ez volt 24 év után az első magyar film versenyben ott, akkor Enyedi Ildikótól a Bűvös vadász szerepelt legutóbb magyar színekben 1994-ben. A fesztivál fődíját Alfonso Cuarón önéletrajzi ihletésű Roma című filmje kapta, a legjobb színésznő Olivia Colman lett, a legjobb színész Willem Defoe.

A 75. velencei filmfesztivál díjai

(a filmcímeket az egyszerűség kedvéért angolul írtuk ki)

Versenyprogram

Arany Oroszlán: Roma (r: Alfonso Cuarón)



A zsűri nagydíja: The Favourite (r: Yorgos Lanthimos)

Legjobb rendező: Jacques Audiard (The Sisters Brothers)

Legjobb színésznő: Olivia Colman (The Favourite)

Legjobb színész: Willem Defoe (At Eternity's Gate)

Legjobb forgatókönyv: Joel és Ethan Coen (The Ballad Of Buster Scruggs)

A zsűri különdíja: The Nightingale (rendezte: Jennifer Kent)

Legjobb új tehetség: Baykali Ganambarr (a Nightingale című film szereplője)

Horizont-szekció



Legjobb film: Kraben Rahu (r: Phuttiphon Aroonpheng)

Legjobb rendező: Emir Baigazin (Ozen)

A zsűri különdíja: Anons (r: Mahmut Fazıl Coşkun)

Legjobb színésznő: Natalya Kudrayashova (a The Man Who Surprised Everyone című filmért)

Legjobb színész: Kais Nashif (a Tel Aviv On Fire című filmért)

Legjobb forgatókönyv: Jinpa (r: Pema Tseden)

Legjobb rövidfilm: Kado (r: Aditya Ahmad)



Legjobb elsőfilm: The Day I Lost My Shadow (r: Soudade Kaadan)

Legjobb VR: Spheres (Eliza McNitt)



Legjobb VR-élmény: Buddy VR (r: Chuck Chae)



Legjobb VR-történet: L'ile Des Morts (r: Benjamin Nuel)

Legjobb filmről szóló dokumentumfilm: The Great Buster: A Celebration (r: Peter Bogdanovich)



Legjobb restaurált film: La Notte Di San Lorenzo (r: Paolo és Vittorio Taviani)