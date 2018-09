A világ összes drogja benne lesz Matthew McConaughey új filmjében

Kedvenc oldalát mutatja meg a közönségnek Matthew McConaughey új filmjében, a The Beach Bumban (kb. A tengerparti tróger), ami jövő tavasszal érkezik majd a mozikba. Az Oscar-díjas színész egy Moondog nevű figurát játszik, aki nem igazán foglalkozik a társadalmi elvárásokkal, és sok alkohollal és drogokkal éli az életét valahol Floridában.

Az első teaserből nagyjából csak a film hangulatát lehet levenni, ami elég lazának ígérkezik, mintha a nézőnek is jutott volna valamennyi abból, amit a szereplők tolnak. A drogok főszerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni, rögtön az első jelenetben Moondog csalódottan veszi tudomásul, hogy az éjjelnappaliban nem tud bélyeget venni, később feltűnik Snoop Dogg is személyesen és hatalmas jointokat, meg egy bongá átalakított gázmaszkot is láthatunk a videóban.

A forgatókönyvet írta és a filmet rendezte Harmony Korine, akinek legutóbbi filmje a James Franco főszereplésével készült Spring Breakers - Csajok szabadon volt. A láthatóan óriási örömmel játszó McConaughey és Snoop Dogg mellett feltűnik még Zac Efron, Isla Fisher és Martin Lawrence is a filmben.

A videóban egyébként benne maradt egy hiba, Jimmy Buffett nevét ugyanis csak egy t-vel írták, amire a készítők annyit mondtak, hogy azért hibáztak, mert be voltak tépve vágás közben. De azt is megígérték, hogy jön majd egy újabb változat az előzetesből.

Az amerikai mozikban március 29-én mutatják be a filmet.