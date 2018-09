Csőre töltött fegyverrel ment a reptérre a Disney-sztár

Fegyverbirtoklás miatt letartóztatták David Henrie-t, miután fennakadt a kötelező reptéri átvizsgáláson, írja a Variety a rendőrség által megerősített információk alapján. A 29 éves színész hétfő reggel kilenc körül bukott le egy csőre töltött kézifegyverrel a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren.

A Disney Channel sztárja később közleményben kért elnézést az eset miatt. Ebben azt írja, vállalja a felelősséget, akaratlanul vitte magával a fegyvert, és bár nagyon szégyelli magát a történtekért, örül, hogy a reptéren dolgozók jó munkát végeztek.

David Henrie elsősorban a Disney Channel Varázslók a Waverly helyből című sorozatából ismert, amelyben Selena Gomez testvérét, a család első, díjakat bezsebelő gyermekét alakítja. A sorozat négy évadot élt meg, 2007-től 2012-ig futott. Henrie emellett feltűnt a Doktor House, Az ítélet: család és az Így jártam anyátokkal című sorozatokban.

Rendezőként is jegyzik (két rövidfilm után), This Is the Year című első nagyjátékfilmjét pedig nemcsak dirigálja, hanem írja is, a Variety úgy tudja, a film forgatása épp a héten kezdődhet.