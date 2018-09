A Trónok harca sztárja szerint melegekre lenne szükség a szuperhősfilmekben

Kit Harington, a Trónok harcában Jon Snow-t játszó színész a torontói filmfesztiválon beszélt arról, szerinte komoly probléma, hogy a szuperhősfilmeket gyártó Marvel szerint nem fér meg egymással a férfiasság és a homoszexualitás.

Nagy gond van azzal, hogy a férfiasság és a homoszexualitás valamiért nem járhatnak kéz a kézben. Azzal, hogy nem szerepelhet olyan valaki egy Marvel-filmben, aki a való életben meleg, és közben szuperhőst játszik. Mégis mikor fog erre sor kerülni?

Ezt mondta az NME beszámolója szerint Kit Harington új filmje, The Death and Life of John F. Donovan bemutatóján a torontói filmfesztiválon. Xavier Dolan filmjének másik szereplője, a főleg a Westworld című sorozatból ismert Thandie Newton is hasonlóképpen vélekedett:

Változnak a dolgok, de nekünk muszáj az ilyen változások mögé állnunk, és dolgozni értük

- mondta a színésznő.

Harington egyébként arról is beszélt, bár már befejezték a Trónok harca befejező évadának forgatását, még mindig pont ugyanúgy kell kinéznie, mint a sorozatban, mert nem nyúlhat a frizurájához, amíg a stúdió ki nem jelenti, többé már biztosan nem lesz szükség újraforgatásokra.

"A birtokukban vagyok, ők pedig megtartottak ilyennek" - tette hozzá.