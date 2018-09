Eltűnt a legnagyobb kínai filmsztár, miután összetűzött a politikával

A kínai kormány szemét régóta szúrják a rengeteget kereső filmsztárok, mert az állam szerint a pénz imádatára tanítanak az alapvető szocialista értékek tisztelete helyett. Márpedig Fan Bingbing volt Kína legjobban kereső, Hollywoodban szereplő színésze, meg is vádolták adóelkerüléssel. Azóta eltűnt, és semmi biztosat nem tudni róla.

Fan Bingbing néhány hónappal ezelőttig a legismertebb és legjobban kereső kínai filmsztár volt: a legnagyobb helyi produkciók mellett szerepelt az X-Men: Az eljövendő múlt napjaiban, és nemrég jelentették be, hogy ő lesz a hollywoodi, 355 című, James Bond-jellegű, de női kémfilm egyik főszereplője is Penelope Cruz, Marion Cotillard, Jessica Chastain és Lupita Nyong'o mellett. De hogy most hol van a színésznő, azt senki nem tudja: utoljára július 1-jén jelent meg a nyilvánosság előtt egy gyerekkórházban, és a közösségi média-profiljai is némák július 23. óta.

Mindez az után történt, hogy a kínai, állami irányítású média elkezdte befeketíteni a színésznő nevét, a hatóságok pedig adóelkerüléssel vádolták meg, mondván, kettős szerződést írt alá, hogy így bújjon ki a kínai adószabályok alól, amelyek minden eszközzel, például hatalmas adókkal próbálnak keresztbe tenni a "túl jól" kereső színészeknek. A hatóságok szerint az 1,56 millió dolláros gázsiról szóló szerződés mellett még 7,8 millió dollárnyi összeget kapott. Mindezt egy tévéműsorban "szivárogtatta ki" egy műsorvezető.

Fan Bingbing ügyvédei szerint a vádak alaptalonok és csak a színésznő lejáratását célozzák. A hatóságok ennek ellenére közölték, számos vizsgálatot fognak elrendelni a sztár cégeinél.

Az ügyről beszámoló Hollywood Reporter persze megkereste Fan Bingbing ügynökét, de választ ők sem kaptak. Hivatalos információk pedig nincsenek, vagy ha vannak, azokat azonnal visszavonják: az egyik állami kézben lévő napilap közölte, hogy Fant a hatóságok őrizetbe vették, a színésznő pedig elfogadja a majdani ítéletet. Az "értesülést" aztán pár óra múlva visszavonták, minden magyarázat nélkül.

Ezen kívül pletykáltak arról is, hogy a színésznőt Los Angelesben látták egy bevándorlási hivatalnál; a pletykát egy hamis hírek terjesztéséről is ismert hongkongi lap hozta le. Azt is hozzátették: Fan Jackie Chantől kért tanácsot, aki azt javasolta nekik, sürgősen kérjen menedékjogot. Jackie Chan képviselője szerint az állítás teljes nonszensz.

Az ügy legújabb fejleménye, hogy a Kínai Társadalomtudományi Akadémia tagjai közzétettek egy listát, amely Kína 100 legnagyobb sztárját rangsorolja a társadalmi felelősségvállalás alapján, azt osztályozva, mennyire erős példaképek, vagy mennyire jelentenek negatív példát a kínai társadalom számára. Az alighanem politikai megrendelésre és politikai alapon készült listán Fan Bingbing a legutolsó helyen szerepelt, és egyetlen pontot sem kapott. A listát mindenesetre felkapta és alaposan kivesézte a kínai állami média.

A kínai állam által hevesen támadott magas fizetésű sztárok ügyének sem tett jót a színésznő eltűnése vagy eltüntetése: több vezető tévés és filmes cég önként jelentkezett, hogy aláírnak egy nyilatkozatot, amellyel vállalják, hogy alávetik magukat a kormány minden akaratának.