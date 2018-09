15 millió mozijegyet vettek 21 milliárd forintért tavaly

2016 után tavaly is meghaladta a 100 milliárd forintot Magyarország filmipari költése, derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság friss adataiból. Az NMHH Nemzeti Filmirodájának nyilvántartása alapján 2017-ben a filmes összköltés 108,2 milliárd forint volt, és idén júliusig is elérte a 44 milliárd forintot. (Vagyis ennyi pénzt hagytak nálunk a filmesek.) Tavaly összesen 285, idén eddig 144 film gyártását regisztrálták itthon, amelybe beletartoznak a külföldi filmek, a koprodukciók és a magyar filmek is.

Jelentős összeget, 20,8 milliárd forintot költöttek el a The Alienist című amerikai sorozat alkotói, amelynek főbb szerepeiben Daniel Brühl, Luke Evans és Dakota Fanning láthatók. Itthon forgott Jennifer Lawrence főszereplésével a Vörös veréb című thriller, amelyre 11,3 milliárd forintot költöttek, a nemrég bemutatott A kém, aki dobott engem című filmre – Mila Kunis-szal és Kate McKinnonnal – pedig 9 milliárdot.

Persze nemcsak az itt forgó produkciók költései, hanem a filmek mozis bevételei is fontos részét képezik a magyar filmipar bevételének. A forgalmazók jelentése szerint tavaly 15,1 millió látogatója volt a magyar moziknak, ami mintegy félmillióval haladja meg a 2016-os, 14,6 millió fős nézőszámot. Ezzel együtt természetesen a mozik jegyárbevételei is nőttek: a bruttó összeg tavaly 20,9 milliárd forint volt (2016: 19,8 milliárd). Az átlag jegyár 2017-re minimálisan, 1375,5 forintra emelkedett a 2016-os 1357 forinthoz képest.

Tavaly is júliusban és decemberben volt a legnagyobb forgalom a mozipénztáraknál, ami megfelel a korábbi évek tendenciájának. Júliusban 1,49 millió, az év utolsó hónapjában pedig 1,88 millió látogatót jegyeztek, utóbbinál szintén emelkedés látható a 2016. decemberi 1,63 milliós nézőszámhoz képest, írja az NMHH.

Idén az első negyedévben 3,8 millióan, majdnem 300 ezerrel többen mentek moziba, mint tavaly év elején (3,57 millió), az idei második negyedév viszont csak minimálisan vonzott több nézőt a tavalyi hasonló időszakhoz képest (2017: 3,41 millió, 2018: 3,48 millió).

2018 első félévének összesített adatai alapján a legnézettebb filmek:

Bosszúállók: Végtelen háború (566 ezer néző) Deadpool 2 (374 ezer néző) Valami Amerika 3 (370 ezer néző).

Az artmozikban így alakult a toplista:

Testről és lélekről (25 ezer néző) A legsötétebb óra (24 ezer) Három óriásplakát Ebbing határában (22 ezer)

Ez persze nem a filmek össznézőszáma, csak az idei. A tavaly bemutatott filmek esetében, mint amilyen például a Testről és lélekről volt, ez a szám jóval magasabb lehet.