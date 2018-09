A Földet elpusztító idegenekkel is kollaboráltak páran

Megérkezett az első előzetes (vagyis csak a teaser trailer) John Goodman és Vera Farmiga sci-fijéhez, a Captive State-hez (Fogvatartott állam). A sztoriról egyelőre nem sokat tudunk, csak annyit, hogy egy másik, földönkívüli civilizáció elpusztította az emberiséget. Vagyis az emberiség nagy részét, amit a Goodman által játszott karakter nem is bán olyan nagyon, elvan ő egyedül. Csakhogy kiderül, hogy rajta kívül mások is életben maradtak, olyanok, akik ellenálltak és olyanok, akik mint ő is, kollaboráltak az idegenekkel. Vajon mit kezdenek egymással?

A filmet A majmok bolygója: Lázadás rendezője, Rupert Wyatt írta (feleségével, Erica Beeneyvel közösen) és rendezte. Játszik még benne Madeline Brewer (ő volt Janine A szolgálólány meséjében) és a vicces nevű Machine Gun Kelly.

A Captive State-et 2019. március 29-én mutatják be az Egyesült Államokban, a magyar bemutatóról egyelőre nincs hír.