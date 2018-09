Gerald Butler most a tenger alól menti meg a világot

A Hunter Killer az a film, aminek a történetét a plakát és a szinopszis alapján is ki lehet találni, az előzetes láttán meg az ilyen filmeket csak a lóvéért bevállaló és félig kómásan lehaknizó főszereplőknél is jobban be tudjuk lőni, mi fog benne történni.

Szóval, nem ez a film fog a székhez szögezni váratlan fordulataival és meglepő jellemfejlődéseivel, de hát magára vessen az az ember, aki egy olyan filmre, aminek ilyen a plakátja, ezekért ül be:

Ha viszont azért megyünk el a moziba, hogy popcornt zabálva megnézzük, ahogy a nagyon határozott, kemény, de igazságos, bátor és talpig becsületes JENKI tengeralattjáró-kapitány megakadályozza, hogy a RUSZKIK kirobbantsák a 3. világháborút, akkor jó helyen járunk. Glass kapitány ugyanis tudomást szerez egy puccs tervéről, aminek a kimenetele a nyolcvanas évek klasszikus kommandós/tengeralattjárós/vadászrepülős filmjéhez hasonlóan az, hogy SZÁSA megnyomja a gombot, és meszeltek a szabadságnak.

Hát hogy hagyhatná ezt ez a remek ember?

Donovan Marsh rendező és az Arne L. Schmidt-Jamie Moss írópáros a Hunter Killert a Firing Point című technothrillerre alapozta, amit George Wallace, egykori haditengerész írt Don Keith íróval közösen. A gyártó Summit meg úgy volt vele, hogy nekik oszt tökmindegy, hányszor kell a filmben az amerikai haditengerészetet világmegváltónak beállítani, ha azok beszállnak a költségvetésbe. Beszálltak, így a film azon részei, amiket haditengerészeti bázisokon és járműveken vettek fel, láthatóan jól is néznek ki.

A filmben Butler mellett látható még Gary Oldman, Common, Linda Cardellini és Toby Stephens, bemutató: október 26.