Mit nézzünk a moziban: a 80-as évek vérengzését vagy a végzet asszonyát?

A nyári szünet után visszatért a Kultrovat Podcast, aminek a legújabb részével egy forradalmi új dolgot próbálunk ki: megbeszéljük, hogy mik azok a filmek, amik moziba kerültek a héten, és kibeszéljük azt is, hogy érdemes-e megnézni őket. Minden filmről az beszél, aki az Indexen megjelenő kritikát írta, vagy írni fogja.

Megbeszéljük azt, hogy a Predator hogyan próbál szó szerint, és átvitt értelemben túlélni a 2010-es években, és mennyire furcsán sült el Shane Black (Rendes fickók) ötlete és változata erre a variációra. Szóba került az is, hogy az iráni Dzsafar Panahit (Taxi Teherán) hiába tiltották el a hatóságok a filmkészítéstől, rendületlenül tolja a filmjeit, a legújabban pedig egyáltalán nem zavaró az, hogy szintén zéró költségvetésből, stikában forgatta - majd a legjobb forgatókönyv díját kapta Cannes-ban.

A fiataloknak szóló Remélem sikerül meghalnod egyelőre kiemelkedik az őszi magyar filmes mezőnyből, a témája (tinik és az online zaklatás), a megvalósítása, és úgy általában a hangulata miatt, meg azért is, mert egyszerre szól a fiatalabb korosztályról, és nekik. Végül megdumáltuk Paul Feig (Koszorúslányok, Szellemirtók) furcsa műfaji katyvaszát, az Egy kis szívességet, amiben a szimpatikus szereplők, és a szupercsavaros cselekmény ellenére sok maradandó nincsen.

A filmek sorrendben:

Predator – A ragadozó (Stöckert Gábor)

Három nő (Kovács M. Dávid)

Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) (Kovács Bálint)

Egy kis szívesség (Matalin Dóra)

Miért jó ez?

