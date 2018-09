Meryl Streep és Colin Firth is visszatér az új Mary Poppins fimben

Azt már korábban, néhány teaser után is megírtuk, hogy Emily Blunt remek Mary Poppins lesz, most azonban kijött a filmhez egy teljes hosszúságú előzetes, és ez alapján az látszik, nem csak Blunt lesz jó, hanem maga a film is.

Fotó: Disney

Az új rész az eredeti történet után 25 évvel játszódik Londonban, amikor Michael és Jane már felnőttek, Michaelnek is van három gyereke, és nem nagyon foglalkozik egykori dadájukkal. Mary Poppins azonban megneszeli, hogy bajban vannak, miután a családban tragédia történt és visszatér a Cseresznyefa utcába. Persze ő az egyetlen, aki nem öregedett semmit, és varázstrükkjeivel ismét levesz a lábáról minden gyereket.

A Mary Poppins visszatér című filmet természetes a Disney készíti, a rendező Rob Marshall. Azt persze nem lehet tudni, hogy P. L. Travers a Mary Poppins könyvek írója beleegyezett-e volna valaha a folytatásba, hiszen az eredeti filmet sem akarta. Több, mint 25 évig hadakozott vele Walt Disney a megfilmesítési jogokért.

A Mary Poppins visszatér bemutatója december 19-én várható. A filmben szerepel még Meryl Streep, Colin Firth, Angelia Lansbury, Dick Van Dyke, és Emily Mortimer is.